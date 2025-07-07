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Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
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Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
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Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів

Київ • УНН

 • 4396 перегляди

російські війська активізували удари по ТЦК, зокрема 7 липня поцілили в Харківський та поблизу Запорізького обласних ТЦК, є поранені. Днем раніше атаковано Кременчуцький районний ТЦК, що свідчить про спроби зірвати мобілізацію.

Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів

В Україні протягом останніх тижнів російські загарбники значно активізували удари по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Чого росіяни намагаються досягти цією тактикою та які заходи безпеки вживаються, щоб зберегти життя людей, журналісту УНН розповів співзасновник і голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан.

Удари росіян по ТЦК та СП

Сьогодні, 7 липня російські війська завдали удари по Харкову та Запоріжжю, поціливши у Харківський обласний ТЦК і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК. У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що внаслідок цих ударів є поранені.

Сьогодні, 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП

- повідомили в Сухопутних військах.

За попередніми даними, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено три людини".

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Днем раніше внаслідок атаки БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області, сталось влучання в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП.

6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає

- ішлося у повідомленні.

Такий список російських злочинів можна продовжувати довго. Останніми днями подібні удари відбувають на постійній основі і це не може не впливати нароботу ТЦК. Росіяни це розуміють, і продовжують здійснювати свої дії, щоб зірвати мобілізацію військовозобов'язаних до сил оборони.

Росіяни хочуть зірвати мобілізацію

Однією з головних цілей росіян є зрив мобілізації. В західному напрямку вони працюють щоб перекрити постачання зброї, тут вони працюють над тим, щоб перекрити постачання людей. І щоб перекрити цей процес збільшення кількості українських військовослужбовців, вони не шкодують навіть найдорожчої своєї зброї. Зокрема, балістичних ракет "Іскандери"

- розповів військовий експерт Сергій Кузан.

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Експерт наголосив, що для захисту від цієї загрози існує напрацьований алкгоритм дій, який дає можливість захистити життя військовослужбовців та військовозобов'язаних.

Існує чіткий алгоритм дій у разі загрози. Передусім це реагування на повітряну тривогу, яка передбачає розосередження та якнайшвидше переміщення до укриттів

- пояснив Кузан.

Кузан також пояснив, що наразі усі будівлі ТЦК потенційно перебувають під ворожим прицілом. Але до деяких може долетіти лише балістика, а до тих, які ближче до лінії фронту, можуть досягнути і КАБи, і дрони. У цій ситуації значну роль відіграють також органи влади та громади на місцях, які можуть сприяти безпеці військових.

Місцеві громади можуть також забезпечувати співробітників ТЦК укриттями, а також транспортники засобами для більшої надійності вжитих безпекових заходів

- пояснив експерт.

Роботі ТЦК нічого не загрожує

Кузан додав, що наразі система роботи ТЦК в умовах війни є добре налагодженою і удари по ТЦК не впливають на мобілізацію в цілому.

У разі повітряної тривоги, або навіть влучання, звісно відбувається призупинення роботи того чи іншого ТЦК. Але вже є налагоджена система, яка дає можливість військовим ТЦК повернутися до повноцінного виконання своїх обов'язків, а отже мобілізація триває

- пояснив Кузан.

Він також нагадав, що ворожі удари по ТЦК тісно пов'язані з потужною інформаційною кампанією, яка була розгорнути росіянами протягом років війни.

російські загарбники протягом років здійснювали інформаційну кампанію проти ТЦК, активно ширячі інформацію про різноманітні інциденти. Тепер, коли вони довели негативне ставлення деяких громадян до військових ТЦК до більш високого рівня, вони цілеспрямовано б'ють ним, розраховуючи на схвалення і підтримку з боку цих прошарків

- пояснив Кузан.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Полтавська область
Сухопутні війська Збройних сил України
Іскандер (ОТРК)
Україна
Кременчук
Запоріжжя
Харків
Tesla
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