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Працівник ТЦК у Дніпрі незаконно "списав" 17 чоловіків, один з них - його рідний брат

Київ • УНН

 • 813 перегляди

Працівнику ТЦК з Дніпра повідомлено про підозру за незаконне внесення даних про непридатність до служби щонайменше 17 осіб. Він використовував доступ до системи "Оберіг" для фальсифікації даних, включаючи свого брата.

Працівник ТЦК у Дніпрі незаконно "списав" 17 чоловіків, один з них - його рідний брат

Військовослужбовцю Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з Дніпра, який безпідставно вніс до реєстру дані про непридатність до служби щонайменше 17 осіб, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

За даними ДБР, маючи доступ до автоматизованої інформаційної системи "Оберіг" та використовуючи власний електронний цифровий підпис, посадовець самовільно вносив до реєстру відомості про нібито визнання чоловіків непридатними до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії. Насправді жоден із них не проходив ВЛК, а до територіального центру навіть не з'являвся.

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Серед осіб, яких було незаконно списано, — рідний брат самого військовослужбовця. Частина цих чоловіків уже залишила межі України, інші наразі переховуються.

Слідство встановлює мотиви протиправних дій працівника ТЦК, а також місцеперебування чоловіків, незаконно виключених із військового обліку.

Додамо

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах (ч. 1, 3 ст. 362 КК України), перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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