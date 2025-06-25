Штрафів від ТЦК з початку року понад 28 тисяч: де найбільше

Понад 11 тисяч нових штрафів від ТЦК зафіксовано в Україні за останні три місяці із загалом понад 28 тисяч з початку року, при чому найбільше - у Києві та Дніпропетровській області, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

28 212 проваджень за порушення правил військового обліку вже відкрили ТЦК у 2025 році. Від початку квітня штрафів побільшало на 11,2 тисячі - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що лише кожне п'яте провадження було закрито цього року

Новий рекорд, за повідомленням, поставив Чернігівський районний ТЦК, відкривши аж 8 справ проти одного чоловіка - 5 за квітень, ще 3 - на початку червня.

Майже 1000 справ відкрито стосовно військовослужбовців ТЦК

Де найбільше штрафів

Найбільше проваджень за штрафи ТЦК відкрито:

Київ - 3835 проваджень;

Дніпропетровщина - 2984;

Сумщина - 2464;

Одещина - 2438;

Харківщина 2151.

Зауважується, що майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень. Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років - у 82%.