Штрафів від ТЦК з початку року понад 28 тисяч: де найбільше
Київ • УНН
Понад 11 тисяч нових штрафів від ТЦК зафіксовано в Україні за останні три місяці, а з початку року - понад 28 тисяч. Найбільше проваджень відкрито в Києві та Дніпропетровській області, причому майже всі стосуються чоловіків віком від 25 до 45 років.
Понад 11 тисяч нових штрафів від ТЦК зафіксовано в Україні за останні три місяці із загалом понад 28 тисяч з початку року, при чому найбільше - у Києві та Дніпропетровській області, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.
28 212 проваджень за порушення правил військового обліку вже відкрили ТЦК у 2025 році. Від початку квітня штрафів побільшало на 11,2 тисячі
Зазначається, що лише кожне п'яте провадження було закрито цього року
Новий рекорд, за повідомленням, поставив Чернігівський районний ТЦК, відкривши аж 8 справ проти одного чоловіка - 5 за квітень, ще 3 - на початку червня.
Майже 1000 справ відкрито стосовно військовослужбовців ТЦК 19.06.25, 16:54 • 3484 перегляди
Де найбільше штрафів
Найбільше проваджень за штрафи ТЦК відкрито:
- Київ - 3835 проваджень;
- Дніпропетровщина - 2984;
- Сумщина - 2464;
- Одещина - 2438;
- Харківщина 2151.
Зауважується, що майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень. Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років - у 82%.