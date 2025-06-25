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Штрафів від ТЦК з початку року понад 28 тисяч: де найбільше

Київ • УНН

 • 826 перегляди

Понад 11 тисяч нових штрафів від ТЦК зафіксовано в Україні за останні три місяці, а з початку року - понад 28 тисяч. Найбільше проваджень відкрито в Києві та Дніпропетровській області, причому майже всі стосуються чоловіків віком від 25 до 45 років.

Штрафів від ТЦК з початку року понад 28 тисяч: де найбільше

Понад 11 тисяч нових штрафів від ТЦК зафіксовано в Україні за останні три місяці із загалом понад 28 тисяч з початку року, при чому найбільше - у Києві та Дніпропетровській області, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

28 212 проваджень за порушення правил військового обліку вже відкрили ТЦК у 2025 році. Від початку квітня штрафів побільшало на 11,2 тисячі

- ідеться у повідомленні.

Зазначається, що лише кожне п'яте провадження було закрито цього року 

Новий рекорд, за повідомленням, поставив Чернігівський районний ТЦК, відкривши аж 8 справ проти одного чоловіка - 5 за квітень, ще 3 - на початку червня.

Майже 1000 справ відкрито стосовно військовослужбовців ТЦК 19.06.25, 16:54 • 3484 перегляди

Де найбільше штрафів

Найбільше проваджень за штрафи ТЦК відкрито:

  • Київ - 3835 проваджень;
    • Дніпропетровщина - 2984;
      • Сумщина - 2464;
        • Одещина - 2438;
          • Харківщина 2151.

            Зауважується, що майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень. Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років - у 82%. 

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            СуспільствоКримінал та НП
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