Сотрудник ТЦК в Днепре незаконно "списал" 17 мужчин, один из них – его родной брат
Киев • УНН
Сотруднику ТЦК из Днепра сообщено о подозрении за незаконное внесение данных о непригодности к службе по меньшей мере 17 человек. Он использовал доступ к системе "Оберіг" для фальсификации данных, включая своего брата.
Военнослужащему Территориального центра комплектования и социальной поддержки из Днепра, который безосновательно внес в реестр данные о непригодности к службе по меньшей мере 17 человек, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
По данным ГБР, имея доступ к автоматизированной информационной системе "Оберег" и используя собственную электронную цифровую подпись, должностное лицо самовольно вносило в реестр сведения о якобы признании мужчин непригодными к военной службе по решению военно-врачебной комиссии. На самом деле ни один из них не проходил ВВК, а в территориальный центр даже не являлся.
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Среди лиц, которые были незаконно списаны, — родной брат самого военнослужащего. Часть этих мужчин уже покинула пределы Украины, другие сейчас скрываются.
Следствие устанавливает мотивы противоправных действий работника ТЦК, а также местонахождение мужчин, незаконно исключенных из воинского учета.
Добавим
Военнослужащему сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины), препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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