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Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили

Киев • УНН

 • 5380 просмотра

Агентство по розыску и менеджменту активов не отменило тендер на приобретение автомобиля Hyundai Staria Bronze в топовой комплектации за почти 3 миллиона гривен. Это произошло несмотря на общественное возмущение и критику антикоррупционных активистов.

Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили

Агентство по розыску и управлению активами не отказалось от идеи приобрести автомобиль Hyundai Staria Bronze в топовой комплектации за почти 3 миллиона гривен, несмотря на общественное возмущение и критику антикоррупционных активистов. Об этом свидетельствуют данные с платформы публичных закупок Prozorro, пишет УНН.

Детали

АРМА объявило тендер на закупку автомобиля Hyundai Staria Bronze за почти 3 миллиона гривен. Среди тендерных требований к авто - полный привод, кожаный салон, система вентиляции и подогрева сидений, навигационная система, премиальная акустика BOSE, камера кругового обзора, хромированные элементы, подсветка интерьера в 64 цвета, два сейфа и брендирование логотипом АРМА.

В Transparency International Ukraine обратили внимание, что тендерные требования к автомобилю "практически скопировали со страницы модели конкретно этого авто с сайта производителя". А экспертное сообщество считает, что в условиях войны и ограниченных ресурсов закупка авто в премиум-комплектации является по меньшей мере нецелесообразной.

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Несмотря на критику, в Агентстве решили не отменять тендер. В нем довольно ожидаемо, учитывая то, как выписаны условия, приняла участие только одна компания - ООО "Богдан Авто". Как свидетельствуют данные YouControl, компания связана с экс-президентом Петром Порошенко.

Вероятно, возить руководство с комфортом на официальные мероприятия и в рабочие поездки для АРМА важнее, чем репутация и целесообразное расходование средств.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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