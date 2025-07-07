Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували

Агентство з розшуку і менеджменту активів не відмовилося від ідеї придбати автомобіль Hyundai Staria Bronze у топовій комплектації за майже 3 мільйони гривень, попри суспільне обурення та критику антикорупційних активістів. Про це свідчать дані з платформи публічних закупівель Prozorro, пише УНН.

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АРМА оголосило тендер на закупівлю автомобіля Hyundai Staria Bronze за майже 3 мільйони гривень. Серед тендерних вимог до авто - повний привід, шкіряний салон, система вентиляції й підігріву сидінь, навігаційна система, преміальна акустика BOSE, камера кругового огляду, хромовані елементами, підсвітка інтерʼєру в 64 кольори, два сейфи та брендування логотипом АРМА.

У Transparency International Ukraine звернули увагу, що тендерні вимоги до автомобіля "практично скопіювали зі сторінки моделі конкретно цього авто з сайту виробника". А експертна спільнота вважає, що в умовах війни та обмежених ресурсів закупівля авто у преміум-комплектації є щонайменше недоцільною.

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Попри критику, в Агентстві вирішили не скасовувати тендер. У ньому досить очікувано, зважаючи на те, як виписані умови, взяла участь лише одна компанія - ТОВ "Богдан Авто". Як свідчать дані YouControl, компанія повʼязана з експрезидентом Петром Порошенком.

Вірогідно, возити керівництво з комфортом на офіційні заходи та у робочі поїздки для АРМА важливіше, ніж репутація та доцільне витрачання коштів.

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