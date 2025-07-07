Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
12:46 • 8632 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
11:23 • 32120 перегляди
У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
7 липня, 08:27 • 46140 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
7 липня, 07:42 • 64113 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 118597 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
7 липня, 03:41 • 54367 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 78257 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 136133 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 130946 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 260731 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3м/с
31%
744мм
Популярнi новини
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію7 липня, 06:56 • 102396 перегляди
Макрон і Стармер розходяться в поглядах на допомогу Україні та Трампа: деталі7 липня, 08:09 • 70916 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 43281 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається13:50 • 19754 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти14:00 • 12849 перегляди
Публікації
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували14:21 • 9272 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку14:20 • 9312 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти14:00 • 13153 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається13:50 • 20052 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 118597 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Шмигаль Денис Анатолійович
Петро Порошенко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 43529 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 260731 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 105472 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 224738 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 249256 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Мі-8
МіГ-29
Су-27
Іскандер (ОТРК)

Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували

Київ • УНН

 • 8764 перегляди

Агентство з розшуку та менеджменту активів не скасувало тендер на придбання автомобіля Hyundai Staria Bronze у топовій комплектації за майже 3 мільйони гривень. Це відбулося попри суспільне обурення та критику антикорупційних активістів.

Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували

Агентство з розшуку і менеджменту активів не відмовилося від ідеї придбати автомобіль Hyundai Staria Bronze у топовій комплектації за майже 3 мільйони гривень, попри суспільне обурення та критику антикорупційних активістів. Про це свідчать дані з платформи публічних закупівель Prozorro, пише УНН.

Деталі

АРМА оголосило тендер на закупівлю автомобіля Hyundai Staria Bronze за майже 3 мільйони гривень. Серед тендерних вимог до авто - повний привід, шкіряний салон, система вентиляції й підігріву сидінь, навігаційна система, преміальна акустика BOSE, камера кругового огляду, хромовані елементами, підсвітка інтерʼєру в 64 кольори, два сейфи та брендування логотипом АРМА. 

У Transparency International Ukraine звернули увагу, що тендерні вимоги до автомобіля "практично скопіювали зі сторінки моделі конкретно цього авто з сайту виробника". А експертна спільнота вважає, що в умовах війни та обмежених ресурсів закупівля авто у преміум-комплектації є щонайменше недоцільною. 

“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”03.07.25, 17:09 • 213580 переглядiв

Попри критику, в Агентстві вирішили не скасовувати тендер. У ньому досить очікувано, зважаючи на те, як виписані умови, взяла участь лише одна компанія - ТОВ "Богдан Авто". Як свідчать дані YouControl, компанія повʼязана з експрезидентом Петром Порошенком.

Вірогідно, возити керівництво з комфортом на офіційні заходи та у робочі поїздки для АРМА важливіше, ніж репутація та доцільне витрачання коштів.

Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"24.06.25, 12:55 • 195430 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаПублікації
Петро Порошенко
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9