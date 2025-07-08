Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники

Президент Владимир Зеленский во время общения сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о намерении ее уволить. Об этом журналисту УНН сообщили источники.

Президент сообщил Маркаровой о своем намерении ее уволить. Они (Зеленский и Маркарова – ред.) общались и Президент предложил ей остаться в команде - рассказал собеседник.

Источник отметил, что еще решается, кто будет вместо Маркаровой.

"Продолжаются консультации с американцами", - добавил собеседник.

Дополнение

Еще в сентябре 2024 года спикер Палаты представителей США призвал уволить посла Украины Маркарову.

Тогда Майк Джонсон обвинил украинского посла в США Оксану Маркарову в ненадежности и неспособности эффективно выполнять свои обязанности как дипломат.

В последние недели в СМИ снова начали сообщать о кадровых изменениях, в частности в правительстве.

7 июля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина прокомментировала слухи о ее возможном увольнении с должности и назначении послом Украины в США, отметив, что она таких разговоров не имела ни с кем.