“Таких розмов я не мала ні з ким”: Стефанішина щодо чуток про її призначення послом України в США

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції Ольга Стефанішина прокоментувала чутки про її можливе звільнення з посади та призначення послом України в США, зазначивши, що вона таких розмов не мала ні з ким.

Про це Стефанішина сказала в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Я точно можу сказати, що таких розмов я не мала ні з ким, ні в уряді, ні в парламенті, ні будь-де. Те, що я можу точно підтвердити, то це те, що до кінця року, як мінімум, у нас розпланована робота і по напрямку європейської інтеграції, і по напрямку Мін’юсту, і по об’єднанню реформ у сфері верховенства права з нашим євроінтеграційним шляхом через відкриття переговорів. Це плани, які постійно формуються, реалізуються, вони узгоджені на всіх рівнях. Вони також потребують координації з парламентом, з Президентом України. Тому робота в нас є, плани є, розмов таких зі мною особисто ніхто не вів. Можливо, це лише чутки - сказала Стефанішина.

Нагадаємо

Позачергове засідання Верховної Ради, для зміні уряду, до 15 липня не відбудеться. Депутатами було подано законопроєкт про зміни до закону про воєнний стан, щоб забезпечити можливість для урядових змін і чітко визначити процедуру їхнього здійснення.

Видання Bloomberg повідомляло, що Президент України Володимир Зеленський обговорив заміну чинного посла у Сполучених Штатах під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Зокрема, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посланця Києва у Вашингтоні разом із віце-прем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.