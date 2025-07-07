«Таких разговоров у меня не было ни с кем»: Стефанишина о слухах о ее назначении послом Украины в США
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина опровергла разговоры о ее возможном увольнении и назначении послом Украины в США. Она отметила, что таких обсуждений не было ни в правительстве, ни в парламенте, а ее работа распланирована до конца года.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина прокомментировала слухи о ее возможном увольнении с должности и назначении послом Украины в США, отметив, что она таких разговоров не имела ни с кем.
Об этом Стефанишина сказала в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Я точно могу сказать, что таких разговоров я не имела ни с кем, ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо. То, что я могу точно подтвердить, так это то, что до конца года, как минимум, у нас распланирована работа и по направлению европейской интеграции, и по направлению Минюста, и по объединению реформ в сфере верховенства права с нашим евроинтеграционным путем через открытие переговоров. Это планы, которые постоянно формируются, реализуются, они согласованы на всех уровнях. Они также требуют координации с парламентом, с Президентом Украины. Поэтому работа у нас есть, планы есть, разговоров таких со мной лично никто не вел. Возможно, это лишь слухи
Напомним
Внеочередное заседание Верховной Рады для смены правительства до 15 июля не состоится. Депутатами был подан законопроект об изменениях в закон о военном положении, чтобы обеспечить возможность для правительственных изменений и четко определить процедуру их осуществления.
Издание Bloomberg сообщало, что Президент Украины Владимир Зеленский обсудил замену действующего посла в Соединенных Штатах во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
В частности, Премьер-министр Денис Шмыгаль входит в список потенциальных кандидатов на должность посланника Киева в Вашингтоне вместе с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной, министром обороны Рустемом Умеровым и министром энергетики Германом Галущенко.