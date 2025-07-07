«Таких разговоров у меня не было ни с кем»: Стефанишина о слухах о ее назначении послом Украины в США

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина прокомментировала слухи о ее возможном увольнении с должности и назначении послом Украины в США, отметив, что она таких разговоров не имела ни с кем.

Об этом Стефанишина сказала в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Я точно могу сказать, что таких разговоров я не имела ни с кем, ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо. То, что я могу точно подтвердить, так это то, что до конца года, как минимум, у нас распланирована работа и по направлению европейской интеграции, и по направлению Минюста, и по объединению реформ в сфере верховенства права с нашим евроинтеграционным путем через открытие переговоров. Это планы, которые постоянно формируются, реализуются, они согласованы на всех уровнях. Они также требуют координации с парламентом, с Президентом Украины. Поэтому работа у нас есть, планы есть, разговоров таких со мной лично никто не вел. Возможно, это лишь слухи - сказала Стефанишина.

Напомним

Внеочередное заседание Верховной Рады для смены правительства до 15 июля не состоится. Депутатами был подан законопроект об изменениях в закон о военном положении, чтобы обеспечить возможность для правительственных изменений и четко определить процедуру их осуществления.

Издание Bloomberg сообщало, что Президент Украины Владимир Зеленский обсудил замену действующего посла в Соединенных Штатах во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

В частности, Премьер-министр Денис Шмыгаль входит в список потенциальных кандидатов на должность посланника Киева в Вашингтоне вместе с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной, министром обороны Рустемом Умеровым и министром энергетики Германом Галущенко.