«Таких разговоров у меня не было ни с кем»: Стефанишина о слухах о ее назначении послом Украины в США

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
17:19 • 4059 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
12:46 • 24633 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 59056 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 70796 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 87431 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 157605 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 63880 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 83409 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 137545 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 131803 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2.4м/с
47%
743мм
Популярные новости
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 77449 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 63916 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 57289 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару14:20 • 32892 просмотра
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили14:21 • 43351 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили14:21 • 43866 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару14:20 • 33313 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 57833 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 64475 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 157606 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 77874 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 273163 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 116171 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 234685 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 258518 просмотра
Актуальное
Truth Social
Северный поток — 2
Forbes
Нью-Йорк Таймс
Дія (сервис)

«Таких разговоров у меня не было ни с кем»: Стефанишина о слухах о ее назначении послом Украины в США

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина опровергла разговоры о ее возможном увольнении и назначении послом Украины в США. Она отметила, что таких обсуждений не было ни в правительстве, ни в парламенте, а ее работа распланирована до конца года.

«Таких разговоров у меня не было ни с кем»: Стефанишина о слухах о ее назначении послом Украины в США

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина прокомментировала слухи о ее возможном увольнении с должности и назначении послом Украины в США, отметив, что она таких разговоров не имела ни с кем.

Об этом Стефанишина сказала в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Я точно могу сказать, что таких разговоров я не имела ни с кем, ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо. То, что я могу точно подтвердить, так это то, что до конца года, как минимум, у нас распланирована работа и по направлению европейской интеграции, и по направлению Минюста, и по объединению реформ в сфере верховенства права с нашим евроинтеграционным путем через открытие переговоров. Это планы, которые постоянно формируются, реализуются, они согласованы на всех уровнях. Они также требуют координации с парламентом, с Президентом Украины. Поэтому работа у нас есть, планы есть, разговоров таких со мной лично никто не вел. Возможно, это лишь слухи

- сказала Стефанишина.

Напомним 

Внеочередное заседание Верховной Рады для смены правительства до 15 июля не состоится. Депутатами был подан законопроект об изменениях в закон о военном положении, чтобы обеспечить возможность для правительственных изменений и четко определить процедуру их осуществления.

Издание Bloomberg сообщало, что Президент Украины Владимир Зеленский обсудил замену действующего посла в Соединенных Штатах во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

В частности, Премьер-министр Денис Шмыгаль входит в список потенциальных кандидатов на должность посланника Киева в Вашингтоне вместе с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной, министром обороны Рустемом Умеровым и министром энергетики Германом Галущенко. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Анонсыполитика
Рустем Умеров
Bloomberg L.P.
Ольга Стефанишина
Дональд Трамп
Герман Галущенко
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9