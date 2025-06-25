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Позачергове засідання Ради для зміни уряду може не відбутися раніше 15-го липня - нардеп

Київ • УНН

 • 1284 перегляди

Позачергове засідання Ради щодо зміни уряду не відбудеться до 15 липня. Нардеп зазначає, що депутати подали законопроєкт про внесення змін до ЗУ про воєнний стан, щоб мати можливість змінити уряд, а також впорядкувати процедуру цих змін.

Позачергове засідання Ради для зміни уряду може не відбутися раніше 15-го липня - нардеп

Позачергове засідання Верховної Ради, для зміні уряду, до 15 липня не відбудеться. Депутатами було подано законопроєкт про зміни до закону про воєнний стан, щоб забезпечити можливість для урядових змін і чітко визначити процедуру їхнього здійснення. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железня, пише УНН.

Я не підтверджую станом на зараз що відбувається раніше 15-го липня. Ще ніхто раніше дату не оголошував- просто на всяк випадок спитали. Але ж писав, що план зробити чим швидше. Кейс з врученням підозри НАБУ віце-премʼєру прискорив цей процес

- йдеться у повідомленні.

Нардеп переконаний, що перед цим необхідно змінити ст.10 з ЗУ про воєнний стан і прибрати там Уряд з переліку.

Він зазначив, що депутати з різних фракцій подали законопроект про це. Він також зауважив, що сам процес звільнення / призначення Уряду дуже погано прописаний.

Які норми хочуть повернути:

1. Пропозиція до Президента по Прем'єру підписується членами коаліції депутатських фракцій.

2. До подання на призначення Прем'єра і міністрів додаються мотиваційні листи, програма діяльності.

3. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра чи міністра за пропозицією однієї, чи декількох фракцій зустрічається із ними.

4. Члени КМУ (крім міноборони і тп) вносяться прем'єром відповідно до пропозицій, внесених коаліцією депутатських фракцій у Верховній Раді.

5. До подання про відставку КМУ додається звіти: про виконання програми Уряду, про виконання бюджету та про виконання загальнодержавних програм.

6. Відставка прем'єра відбувається після отримання висновку комітету з питань бюджету, та пропозицій Рахункової палати.

7. Встановлюється Президенту 15 днів для внесення кандидатури Прем'єра після отримання пропозицій коаліції.

8. При призначенні членів КМУ, надається право запитань до кожного із  членів КМУ.

9. За заявою не менше двох фракцій (груп) голосування може здійснюватися стосовно окремих членів КМУ – окремо по них, а не пакетом за всіх.

10. ВРУ може розглядати позачергові звіти Генпрокурора, ДБР, ФДМУ та АМКУ.

11. Невизнання роботи задовільною протягом 2 років поспіль є підставою для розгляду питання про висловлення недовіри.

12. Виключається положення про неможливість припинення повноважень КМУ в період дії воєнного стану.

Корупція у Мінрегіоні: стали відомі деталі вручення підозри Чернишову23.06.25, 17:43 • 3022 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Політика
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