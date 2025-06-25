Внеочередное заседание Рады для смены правительства может не состояться раньше 15 июля - нардеп
Киев • УНН
Внеочередное заседание Совета по смене правительства не состоится до 15 июля. Нардеп отмечает, что депутаты подали законопроект о внесении изменений в ЗУ о военном положении, чтобы иметь возможность сменить правительство, а также упорядочить процедуру этих изменений.
Внеочередное заседание Верховной Рады, для смены правительства, до 15 июля не состоится. Депутатами был подан законопроект об изменениях в закон о военном положении, чтобы обеспечить возможность для правительственных изменений и четко определить процедуру их осуществления. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.
Я не подтверждаю по состоянию на сейчас, что происходит раньше 15-го июля. Еще никто раньше дату не объявлял - просто на всякий случай спросили. Но писал, что план сделать чем быстрее. Кейс с вручением подозрения НАБУ вице-премьеру ускорил этот процесс
Нардеп убежден, что перед этим необходимо изменить ст.10 из ЗУ о военном положении и убрать там Правительство из перечня.
Он отметил, что депутаты из разных фракций подали законопроект об этом. Он также отметил, что сам процесс увольнения / назначения Правительства очень плохо прописан.
Какие нормы хотят вернуть:
1. Предложение к Президенту по Премьеру подписывается членами коалиции депутатских фракций.
2. К представлению на назначение Премьера и министров прилагаются мотивационные письма, программа деятельности.
3. Кандидат на должность Премьер-министра или министра по предложению одной или нескольких фракций встречается с ними.
4. Члены КМУ (кроме минобороны и тп) вносятся премьером в соответствии с предложениями, внесенными коалицией депутатских фракций в Верховной Раде.
5. К представлению об отставке КМУ прилагаются отчеты: об исполнении программы Правительства, об исполнении бюджета и об исполнении общегосударственных программ.
6. Отставка премьера происходит после получения заключения комитета по вопросам бюджета и предложений Счетной палаты.
7. Устанавливается Президенту 15 дней для внесения кандидатуры Премьера после получения предложений коалиции.
8. При назначении членов КМУ предоставляется право вопросов к каждому из членов КМУ.
9. По заявлению не менее двух фракций (групп) голосование может осуществляться в отношении отдельных членов КМУ – отдельно по ним, а не пакетом за всех.
10. ВРУ может рассматривать внеочередные отчеты Генпрокурора, ГБР, ФГИУ и АМКУ.
11. Непризнание работы удовлетворительной в течение 2 лет подряд является основанием для рассмотрения вопроса о выражении недоверия.
12. Исключается положение о невозможности прекращения полномочий КМУ в период действия военного положения.
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