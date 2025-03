Ікона французької музики та моди Франсуаза Арді померла у віці 80 років

Одна з найулюбленіших співачок Франції Франсуаза Арді померла у віці 80 років, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

"Мами більше немає", - написав у соціальних мережах її син Томас Дютрон, який теж є музикантом.

Серед тих, хто віддав належне Арді після повідомлення про її смерть, була міністр культури Франції Рашида Даті, яка написала у соціальних мережах: "Як з нею попрощатися? Вічна Франсуаза Арді, легенда французької пісні, яка увійшла, завдяки своїй чутливості та її мелодії, у серце всієї країни".

Доповнення

Арді увірвалася на музичну сцену в 1962 році і стала культурною іконою, яка надихнула Міка Джаггера та Боба Ділана. Відома своїми меланхолійними баладами, вона символізувала французький поп-рух Yé-yé (yeah yeah), названий так через його відсилку до англійської музики.

Серед її найвідоміших пісень - Tous les garçons et les filles, Comment te dire adieu, Mon amie la Rose.

До прикладу, її найбільшим хітом у Британії стала All Over The World, англомовна версія її пісні Dans le monde entier, яка досягла 16-го місця у чартах у червні 1965 року.

Її стиль зачарував модельєрів, і вона стала моделлю для таких творців, як Ів Сен-Лоран та Пако Рабанн, які розробили для неї міні-сукню із золотих пластин. Арді була іконою моди в цій культовій золотій сукні від Paco Rabanne в 1968 році.

Фронтмен гурту Rolling Stones Мік Джаггер одного разу назвав її "ідеальною жінкою", а її колега-співак та автор пісень Боб Ділан написав їй кілька любовних листів.

Вона співпрацювала з низкою артистів, включаючи Blur та Іггі Попа.

Арді також була акторкою, яка знімалася у фільмах таких режисерів, як Жан-Люк Годар, Роже Вадім та Джон Франкенгаймер, а також письменником художньої та науково-популярної літератури. Серед тем, про які вона писала, була астрологія, яку вона полюбила в 1970-х роках.

Перед смертю Арді якийсь час хворіла, а 2004 року з'ясувалося, що у неї діагностували лімфому.

Її кар'єра тривала понад п'ять десятиліть, за які вона випустила близько 30 альбомів. Останній альбом Арді Personne D'Autre (Nobody Else) вийшов у 2018 році.

Журнал Rolling Stone поставив її на 162-е місце у списку 200 найбільших співаків усіх часів у 2023 році.