Фон дер Ляєн оголосила про готовність передати €11 млрд Україні

У Єврокомісії заявили про готовність передати Україні 2 млн артснарядів і надати залишок 11 млрд євро з кредитів G7. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

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Як зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, країни Європи домовилися продовжувати нашу фінансову підтримку України на всіх фронтах: військовому, економічному і політичному. Нещодавно вони виділили 1 мільярд євро на українську оборонну промисловість за рахунок несподіваних прибутків від заморожених російських активів.

Ми перебуваємо на шляху до досягнення мети в 2 мільйони артилерійських боєприпасів для України в 2025 році; і ми готові надати решту 11 мільярдів євро кредитів G7. Ми знаємо, наскільки важливо для України попросити ці гроші – заявила голова Єврокомісії.

Крім того, з політичної точки зору, ЄС має продовжувати тиск на росію, щоб змусити її до серйозних переговорів, починаючи з реального припинення вогню.

Наш 18-й пакет санкцій спрямований саме на це. Ми повинні бути в змозі мати узгоджений пакет найближчим часом – підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що Єврокомісія супроводжує Україну на її шляху до ЄС і виступає за відкриття першого блоку переговорів щодо вступу країни до Євросоюзу.

Під невпинним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Це вражає. Саме тому Комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна зробила це - тепер і ми повинні зробити те саме. Тому що процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед – резюмувала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Єврорада 26 червня схвалила продовження санкцій проти росії попри загрози Угорщини та Словаччини.