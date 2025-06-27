Еврокомиссия объявила о передаче Украине €11 млрд — Урсула фон дер Ляйен
Киев • УНН
Еврокомиссия подтвердила готовность передать Украине 2 млн артиллерийских боеприпасов до 2025 года и предоставить остаток 11 млрд евро кредитов G7. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула продолжение финансовой, военной и политической поддержки Украины.
В Еврокомиссии заявили о готовности передать Украине 2 млн артснарядов и предоставить остаток 11 млрд евро из кредитов G7. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Детали
Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, страны Европы договорились продолжать нашу финансовую поддержку Украины на всех фронтах: военном, экономическом и политическом. Недавно они выделили 1 миллиард евро на украинскую оборонную промышленность за счет неожиданных прибылей от замороженных российских активов.
Мы находимся на пути к достижению цели в 2 миллиона артиллерийских боеприпасов для Украины в 2025 году; и мы готовы предоставить остальные 11 миллиардов евро кредитов G7. Мы знаем, насколько важно для Украины попросить эти деньги
Кроме того, с политической точки зрения, ЕС должен продолжать давление на россию, чтобы заставить ее к серьезным переговорам, начиная с реального прекращения огня.
Наш 18-й пакет санкций направлен именно на это. Мы должны быть в состоянии иметь согласованный пакет в ближайшее время
Она добавила, что Еврокомиссия сопровождает Украину на ее пути в ЕС и выступает за открытие первого блока переговоров по вступлению страны в Евросоюз.
Под неустанным огнем Украина проводит реформу за реформой. Это впечатляет. Именно поэтому Комиссия выступает за открытие первого блока переговоров. Украина сделала это - теперь и мы должны сделать то же самое. Потому что процесс вступления основан на заслугах. А Украина заслуживает того, чтобы двигаться вперед
Напомним
Евросовет 26 июня одобрил продление санкций против россии несмотря на угрозы Венгрии и Словакии.