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"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
16:34 • 2546 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
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"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері

Київ • УНН

 • 2158 перегляди

Голова Держслужби у справах дітей Петро Добромільський розповів про значення звання "Мати-героїня" в умовах війни, критерії його присвоєння та недостатність одноразової виплати. Звання отримують жінки, які виховали п'ятеро і більше дітей, за певних умов.

"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері

Під час повномасштабної війни, коли кожна українська родина проходить випробування, звання "Мати-героїня" набуває глибшого змісту, ніж просто державна відзнака. Це — визнання сили, витримки та жертовності жінок, які тримають на своїх плечах не лише родину, а й майбутнє нації. В ексклюзивному коментарі УНН голова Державної служби у справах дітей Петро Добромільський розповів, чому звання "Мати-героїня" має не лише моральну, а й стратегічну вагу, за якими критеріями відбувається присвоєння, та чому одноразової виплати замало для справжньої підтримки багатодітних матерів.

Звання "Мати-героїня" має глибоке державне, соціальне та моральне значення для України. Воно не просто символізує, а є справжнім державним визнанням виняткової ролі жінки у народженні та вихованні дітей. Це особливо важливо зараз, в умовах повномасштабної війни, коли вклад у збереження та розвиток нації є неоціненним 

- зазначив Добромільський.

Він додав, що для багатьох багатодітних матерів, які часто залишаються без підтримки, це звання є моральною опорою, особливо коли вони виховують дітей в евакуації чи неподалік зон бойових дій, або втратили чоловіків чи житло. 

Це не просто відзнака, а символ моральної підтримки, державної подяки та визнання глибокої патріотичної місії, адже виховання дітей у любові до України набуває стратегічного значення. Саме завдяки таким родинам зберігається наш демографічний потенціал та зміцнюється національна ідентичність 

- вважає Добромільський. 

Посадовець наголосив, що  звання "Мати-героїня" виконує функцію популяризації сімейних цінностей, стимулюючи народження та виховання дітей у такі непрості часи.

Критерії присвоєння: не лише кількість, а й якість виховання

Звання "Мати-героїня" присвоюється відповідно до низки чітко визначених українським законодавством критеріїв.

Зокрема йдеться про народження та виховання п’яти і більше дітей до досягнення ними восьмирічного віку. Це можуть бути як рідні, так і усиновлені діти.

Окрім того, діти повинні бути забезпечені належними умовами для всебічного розвитку, не тільки фізичного, а й інтелектуального та морального. У них має бути все необхідне для формування духовності, працелюбності та любові до України, розповів Добромільський.

Для отримання звання "Мати-героїня" у дітей повинні бути відсутні конфлікти із законом, вони не позбавлені батьківського піклування та не перебувають в інтернатних закладах, за винятком медичних показань.

Щодо самої матері, вона повинна мати позитивну соціальну характеристику, сумлінно виконувати батьківські обов’язки, вести здоровий спосіб життя, а також не мати проблем із законом.

Для підтвердження цих критеріїв у відповідні органи подаються свідоцтва про народження дітей, характеристики зі шкіл або місця роботи, копії паспортів та інші документи. Важливо, що оцінка є комплексною, і регіональні органи можуть проводити перевірки умов проживання. 

В умовах воєнного стану критерії залишаються чинними, але підхід може бути гнучким, враховуючи обставини сімей, які втратили житло, джерела доходу, або чиї діти мають особливі досягнення, такі як волонтерство чи захист України 

- зазначив Добромільський.

Фінансова підтримка

Відповідно до урядової постанови, жінка, удостоєна звання "Мати-героїня", має право на одноразову грошову винагороду у розмірі 10 прожиткових мінімумів. Станом на червень 2025 року, це 30 280 гривень з яких після сплати податку на доходи та військового збору "на руки" мати отримує близько 24–25 тисяч гривень.

Голова Державної служби України у справах дітей визнає, що цієї суми замало, аби компенсувати той неоціненний вклад, який багатодітні матері роблять у суспільство.

На мою думку, неможливо ствердно сказати, що фінансова підтримка, яку отримує жінка після присвоєння звання "Мати-героїня", повною мірою відображає її реальний внесок у виховання дітей та розвиток суспільства. Хоча одноразова грошова допомога є важливим заохоченням, вона є разовою, а не системною підтримкою. Мати, яка виховала п'ятеро і більше дітей, роками виконує багатофункціональну роль: вихователя, лікаря, психолога, фінансиста, що вимагає колосальних ресурсів – часу, енергії, коштів та здоров’я. Часто такі жінки жертвують власною кар'єрою та соціальними можливостями 

- зазначив Добромільський.

За його словами, в умовах повномасштабної війни, коли зростає вартість життя, багато матерів стикаються з ще більшими викликами, втрачаючи чоловіків, домівки чи засоби до існування. У таких обставинах разова допомога не компенсує всього тягаря відповідальності. Наразі в законодавстві відсутній механізм регулярної адресної підтримки саме для "Матерів-героїнь". Хоча закон "Про охорону дитинства" передбачає пільги для багатодітних родин, вони не завжди охоплюють специфічні потреби "Матерів-героїнь" і можуть мати бюрократичні бар'єри. 

Існує потреба в модернізації державної політики, яка б включала регулярну щомісячну доплату, доступ до програм соціального страхування, пріоритетне право на житлові субсидії, першочергове забезпечення дітей освітніми та оздоровчими послугами, а також автоматизований механізм надання пільг. Тоді це почесне звання матиме ще більш реальне соціальне наповнення 

- вважає Добромільський.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, експертка у сфері фінансів та мама шістьох дітей Олена Сосєдка отримала почесне звання "Мати-героїня". Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Указ про присвоєння звання підписав особисто Президент України. І це велика честь не лише для мене, а й для усіх матерів, які сьогодні тримають країну на своїх плечах: виховують дітей, створюють опору, плетуть сітки, лікують, навчають, допомагають фронту 

- зазначила Олена Сосєдка.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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