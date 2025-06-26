«Мать-героиня» в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери

Во время полномасштабной войны, когда каждая украинская семья проходит испытания, звание «Мать-героиня» приобретает более глубокий смысл, чем просто государственная награда. Это — признание силы, выдержки и жертвенности женщин, которые держат на своих плечах не только семью, но и будущее нации. В эксклюзивном комментарии УНН глава Государственной службы по делам детей Петр Добромильский рассказал, почему звание «Мать-героиня» имеет не только моральное, но и стратегическое значение, по каким критериям происходит присвоение, и почему одноразовой выплаты мало для настоящей поддержки многодетных матерей.

Звание «Мать-героиня» имеет глубокое государственное, социальное и моральное значение для Украины. Оно не просто символизирует, а является настоящим государственным признанием исключительной роли женщины в рождении и воспитании детей. Это особенно важно сейчас, в условиях полномасштабной войны, когда вклад в сохранение и развитие нации является бесценным - отметил Добромильский.

Он добавил, что для многих многодетных матерей, которые часто остаются без поддержки, это звание является моральной опорой, особенно когда они воспитывают детей в эвакуации или недалеко от зон боевых действий, или потеряли мужей или жилье.

Это не просто награда, а символ моральной поддержки, государственной благодарности и признания глубокой патриотической миссии, ведь воспитание детей в любви к Украине приобретает стратегическое значение. Именно благодаря таким семьям сохраняется наш демографический потенциал и укрепляется национальная идентичность - считает Добромильский.

Чиновник подчеркнул, что звание «Мать-героиня» выполняет функцию популяризации семейных ценностей, стимулируя рождение и воспитание детей в такое непростое время.

Критерии присвоения: не только количество, но и качество воспитания

Звание «Мать-героиня» присваивается в соответствии с рядом четко определенных украинским законодательством критериев.

В частности, речь идет о рождении и воспитании пяти и более детей до достижения ими восьмилетнего возраста. Это могут быть как родные, так и усыновленные дети.

Кроме того, дети должны быть обеспечены надлежащими условиями для всестороннего развития, не только физического, но и интеллектуального и морального. У них должно быть все необходимое для формирования духовности, трудолюбия и любви к Украине, рассказал Добромильский.

Для получения звания «Мать-героиня» у детей должны отсутствовать конфликты с законом, они не лишены родительской опеки и не находятся в интернатных заведениях, за исключением медицинских показаний.

Что касается самой матери, она должна иметь положительную социальную характеристику, добросовестно выполнять родительские обязанности, вести здоровый образ жизни, а также не иметь проблем с законом.

Для подтверждения этих критериев в соответствующие органы подаются свидетельства о рождении детей, характеристики из школ или места работы, копии паспортов и другие документы. Важно, что оценка является комплексной, и региональные органы могут проводить проверки условий проживания.

В условиях военного положения критерии остаются в силе, но подход может быть гибким, учитывая обстоятельства семей, потерявших жилье, источники дохода, или чьи дети имеют особые достижения, такие как волонтерство или защита Украины - отметил Добромильский.

Финансовая поддержка

Согласно правительственному постановлению, женщина, удостоенная звания «Мать-героиня», имеет право на одноразовое денежное вознаграждение в размере 10 прожиточных минимумов. По состоянию на июнь 2025 года, это 30 280 гривен из которых после уплаты налога на доходы и военного сбора «на руки» мать получает около 24–25 тысяч гривен.

Глава Государственной службы Украины по делам детей признает, что этой суммы мало, чтобы компенсировать тот бесценный вклад, который многодетные матери делают в общество.

По моему мнению, невозможно утверждать, что финансовая поддержка, которую получает женщина после присвоения звания «Мать-героиня», в полной мере отражает ее реальный вклад в воспитание детей и развитие общества. Хотя одноразовая денежная помощь является важным поощрением, она является разовой, а не системной поддержкой. Мать, воспитавшая пятеро и более детей, годами выполняет многофункциональную роль: воспитателя, врача, психолога, финансиста, что требует колоссальных ресурсов – времени, энергии, средств и здоровья. Часто такие женщины жертвуют собственной карьерой и социальными возможностями - отметил Добромильский.

По его словам, в условиях полномасштабной войны, когда возрастает стоимость жизни, многие матери сталкиваются с еще большими вызовами, теряя мужей, дома или средства к существованию. В таких обстоятельствах разовая помощь не компенсирует всего бремени ответственности. Сейчас в законодательстве отсутствует механизм регулярной адресной поддержки именно для «Матерей-героинь». Хотя закон «Об охране детства» предусматривает льготы для многодетных семей, они не всегда охватывают специфические потребности «Матерей-героинь» и могут иметь бюрократические барьеры.

Существует потребность в модернизации государственной политики, которая бы включала регулярную ежемесячную доплату, доступ к программам социального страхования, приоритетное право на жилищные субсидии, первоочередное обеспечение детей образовательными и оздоровительными услугами, а также автоматизированный механизм предоставления льгот. Тогда это почетное звание будет иметь еще более реальное социальное наполнение - считает Добромильский.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, эксперт в сфере финансов и мама шестерых детей Елена Соседка получила почетное звание «Мать-героиня». Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.