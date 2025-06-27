На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку

На Донеччині поліція розшукує осіб, які застрелили матір та її сина у власному помешканні, повідомляє УНН.

Як стало відомо УНН у селі Гришине, Покровського району Донецької області невідомі застрелили жінку та її сина у їхньому помешканні.

Жінка, 1975 року народження, займалася торгівлею продовольчими товарами.

Тіло загиблої з трьома вогнепальними пораненнями виявили у приміщенні магазину, яке примикає до оселі, в якій мешкала родина. У підвалі правоохоронці виявили тіло її загиблого повнолітнього сина – на його тілі виявлено сліди від шести вогнепальних поранень.

Також зловмисники застрелили собаку, яка належала загиблим.

Правоохоронці встановили, що з подвір’я зник автомобіль родини.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Правоохоронці проводять необхідні розшукові дії для встановлення та виявлення осіб причетних до злочину.

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