На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
Київ • УНН
На Донеччині поліція розслідує вбивство жінки 1975 року народження та її сина у власному помешканні в селі Гришине. Вбивці також застрелили собаку.
На Донеччині поліція розшукує осіб, які застрелили матір та її сина у власному помешканні, повідомляє УНН.
Як стало відомо УНН у селі Гришине, Покровського району Донецької області невідомі застрелили жінку та її сина у їхньому помешканні.
Жінка, 1975 року народження, займалася торгівлею продовольчими товарами.
Тіло загиблої з трьома вогнепальними пораненнями виявили у приміщенні магазину, яке примикає до оселі, в якій мешкала родина. У підвалі правоохоронці виявили тіло її загиблого повнолітнього сина – на його тілі виявлено сліди від шести вогнепальних поранень.
Також зловмисники застрелили собаку, яка належала загиблим.
Правоохоронці встановили, що з подвір’я зник автомобіль родини.
Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Правоохоронці проводять необхідні розшукові дії для встановлення та виявлення осіб причетних до злочину.
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