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У Житомирі чоловік застрелив колишню дружину та наклав на себе руки

Київ • УНН

 • 2616 перегляди

У Житомирі 63-річний чоловік застрелив свою колишню 36-річну дружину, а потім вистрелив у себе. Поліція розслідує обставини трагедії, відкрито кримінальне провадження.

У Житомирі чоловік застрелив колишню дружину та наклав на себе руки

У Житомирі чоловік здійснив кілька пострілів у колишню дружину, після чого вистрілив у себе. Правоохоронці встановлюють обставини злочину. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Житомирській області, передає УНН.

17 червня близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Святослава Ріхтера в місті Житомирі, внаслідок чого загинули двоє людей. На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області, Житомирського районного управління поліції №2, патрульні поліцейські. Попередньо встановлено, що чоловік підійшов до автомобіля Peugeot, у якому знаходилась жінка, та здійснив кілька пострілів у неї, після чого вистрілив у себе 

- йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили особи загиблих: жінка – 36-річна жителька Житомира та її колишній чоловік – 63-річний житель Житомирського району. Триває з’ясування всіх обставин події.

Попередня правова кваліфікація - ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Доповнення

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблий – колишній боєць батальйону "Айдар", юрист Олександр Федосюк (позивний "Бех"). Загинула також його колишня дружина Юлія, з якою в них є малолітня дитина.

Під Києвом орендар застрелив власника житла та втік на його авто - поліція28.12.24, 14:00 • 33705 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
Національна поліція України
Житомир
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