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В Житомире мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

Киев • УНН

 • 1980 просмотра

В Житомире 63-летний мужчина застрелил свою бывшую 36-летнюю жену, а затем выстрелил в себя. Полиция расследует обстоятельства трагедии, возбуждено уголовное производство.

В Житомире мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

В Житомире мужчина совершил несколько выстрелов в бывшую жену, после чего выстрелил в себя. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Житомирской области, передает УНН.

17 июня около 16:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Святослава Рихтера в городе Житомире, в результате чего погибли два человека. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области, Житомирского районного управления полиции №2, патрульные полицейские. Предварительно установлено, что мужчина подошел к автомобилю Peugeot, в котором находилась женщина, и произвел несколько выстрелов в нее, после чего выстрелил в себя 

- говорится в сообщении.

Полицейские установили личности погибших: женщина – 36-летняя жительница Житомира и ее бывший муж – 63-летний житель Житомирского района. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Предварительная правовая квалификация – ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Дополнение

Местные СМИ сообщают, что погибший – бывший боец батальона "Айдар", юрист Александр Федосюк (позывной "Бех"). Погибла также его бывшая жена Юлия, с которой у них есть малолетний ребенок.

Под Киевом арендатор застрелил владельца жилья и скрылся на его авто - полиция28.12.24, 14:00 • 33703 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Житомир
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