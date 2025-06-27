В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку

В Донецкой области полиция разыскивает лиц, застреливших мать и ее сына в собственном жилище, сообщает УНН.

Как стало известно УНН, в селе Гришино Покровского района Донецкой области неизвестные застрелили женщину и ее сына в их жилище.

Женщина, 1975 года рождения, занималась торговлей продовольственными товарами.

Тело погибшей с тремя огнестрельными ранениями обнаружили в помещении магазина, которое примыкает к дому, в котором проживала семья. В подвале правоохранители обнаружили тело ее погибшего совершеннолетнего сына – на его теле обнаружены следы от шести огнестрельных ранений.

Также злоумышленники застрелили собаку, принадлежавшую погибшим.

Правоохранители установили, что со двора пропал автомобиль семьи.

В настоящее время начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Правоохранители проводят необходимые розыскные действия для установления и выявления лиц, причастных к преступлению.

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