В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
Киев • УНН
В Донецкой области полиция расследует убийство женщины 1975 года рождения и ее сына в собственном жилище в селе Гришино. Убийцы также застрелили собаку.
В Донецкой области полиция разыскивает лиц, застреливших мать и ее сына в собственном жилище, сообщает УНН.
Как стало известно УНН, в селе Гришино Покровского района Донецкой области неизвестные застрелили женщину и ее сына в их жилище.
Женщина, 1975 года рождения, занималась торговлей продовольственными товарами.
Тело погибшей с тремя огнестрельными ранениями обнаружили в помещении магазина, которое примыкает к дому, в котором проживала семья. В подвале правоохранители обнаружили тело ее погибшего совершеннолетнего сына – на его теле обнаружены следы от шести огнестрельных ранений.
Также злоумышленники застрелили собаку, принадлежавшую погибшим.
Правоохранители установили, что со двора пропал автомобиль семьи.
В настоящее время начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Правоохранители проводят необходимые розыскные действия для установления и выявления лиц, причастных к преступлению.
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