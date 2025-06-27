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Ще плюс 970 окупантів, 1 ворожий танк та 13 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Сили оборони 27 червня ліквідували 970 військовослужбовців РФ, а також 1 танк, 4 бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем та 87 БПЛА. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 мільйон осіб.

Ще плюс 970 окупантів, 1 ворожий танк та 13 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Протягом минулої доби 27 червня Сили оборони ліквідували 970 військовослужбовців армії рф, а також десятки одиниць ворожої техніки та озброєння. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 1016720 (+970) осіб,
    • танків ‒ 10969 (+1) од,
      • бойових броньованих машин ‒ 22896 (+4) од,
        • артилерійських систем – 29630 (+13) од,
          • РСЗВ – 1425 (+0) од,
            • засоби ППО ‒ 1188 (+0) од,
              • літаків ‒ 416 (+0) од,
                • гелікоптерів ‒ 337 (+0) од,
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42240 (+87),
                    • крилаті ракети ‒ 3388 (+0),
                      • кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
                        • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53284 (+89) од,
                            • спеціальна техніка ‒ 3921 (+0).

                              Ворожа атака на Запоріжжя: спалахнули пожежі, пошкоджені підприємство та гаражі27.06.25, 05:39 • 2412 переглядiв

                              Ольга Розгон

                              Ольга Розгон

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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                              Gas TTF
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