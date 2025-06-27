Ще плюс 970 окупантів, 1 ворожий танк та 13 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Сили оборони 27 червня ліквідували 970 військовослужбовців РФ, а також 1 танк, 4 бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем та 87 БПЛА. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 мільйон осіб.
Протягом минулої доби 27 червня Сили оборони ліквідували 970 військовослужбовців армії рф, а також десятки одиниць ворожої техніки та озброєння. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 1016720 (+970) осіб,
- танків ‒ 10969 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22896 (+4) од,
- артилерійських систем – 29630 (+13) од,
- РСЗВ – 1425 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1188 (+0) од,
- літаків ‒ 416 (+0) од,
- гелікоптерів ‒ 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42240 (+87),
- крилаті ракети ‒ 3388 (+0),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53284 (+89) од,
- спеціальна техніка ‒ 3921 (+0).
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