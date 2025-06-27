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Ворожа атака на Запоріжжя: спалахнули пожежі, пошкоджені підприємство та гаражі

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

Російські безпілотники атакували Запоріжжя вночі, спричинивши пожежі. Внаслідок щонайменше шести ударів пошкоджено промислове підприємство та гаражний кооператив, постраждалих немає.

Ворожа атака на Запоріжжя: спалахнули пожежі, пошкоджені підприємство та гаражі

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників у Запоріжжя спалахнули пожежі та зазнали пошкоджень нежитлові будівлі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

росіяни завдали щонайменше 6 ударів БПЛА по території обласного центра. Пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу. Внаслідок атаки сталися пожежі.

- написав він.

Федоров додава, що люди не постраждали.

Нагадаємо

П'ятеро людей постраждали внаслідок 469 ворожих ударів по 13 населених пунктах Запорізької області 24 червня, включаючи Запоріжжя, Василівський та Пологівський райони. Зафіксовано 23 повідомлення про руйнування майна, зокрема житла та автомобілів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Запоріжжя
Tesla
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