Атака на Запоріжжя: 5 поранених, зруйнувано житло, автівки та об'єкти інфраструктури

Пʼятеро людей дістали поранень через атаки ворога на Запоріжжя, Василівський та Пологівський райони. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

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За його словами, загалом упродовж доби 24 червня окупанти завдали 469 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, ворог наніс 4 ракетних удари по Запоріжжю, завдав 8 авіаційних ударів по Степногірську, Камʼянському, Гуляйполю, Новоданилівці, Новогригорівці, Новопавлівці та Солодкому. Крім того:

300 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне;

5 обстрілів з РСЗВ накрили Приморське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку;

152 артобстріли прийшлися по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 23 повідомлення про руйнування житла, автівок та об'єктів інфраструктури - розповів Федоров.

Він також показав, який вигляд мають приватні будинки у Запоріжжі після нічної атаки росіян.

Нагадаємо

В ніч на середу, 25 червня, росіяни нанесли по Запоріжжю 4 удари. Поранені двоє людей. Ворог поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки.

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