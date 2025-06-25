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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Атака на Запоріжжя: 5 поранених, зруйнувано житло, автівки та об'єкти інфраструктури

Київ • УНН

 • 1330 перегляди

П'ятеро людей постраждали внаслідок 469 ворожих ударів по 13 населених пунктах Запорізької області 24 червня, включаючи Запоріжжя, Василівський та Пологівський райони. Зафіксовано 23 повідомлення про руйнування майна, зокрема житла та автомобілів.

Атака на Запоріжжя: 5 поранених, зруйнувано житло, автівки та об'єкти інфраструктури

Пʼятеро людей дістали поранень через атаки ворога на Запоріжжя, Василівський  та Пологівський райони. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, загалом упродовж доби 24 червня окупанти завдали 469 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, ворог наніс 4 ракетних удари по Запоріжжю, завдав 8 авіаційних ударів по Степногірську, Камʼянському, Гуляйполю, Новоданилівці, Новогригорівці, Новопавлівці та Солодкому. Крім того:

  • 300 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне;
    • 5 обстрілів з РСЗВ накрили Приморське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку;
      • 152 артобстріли прийшлися по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки  та Чарівного.

        Надійшло 23 повідомлення про руйнування житла, автівок та об'єктів інфраструктури

        - розповів Федоров.

        Він також показав, який вигляд мають приватні будинки у Запоріжжі після нічної атаки росіян.

        Нагадаємо

        В ніч на середу, 25 червня, росіяни нанесли по Запоріжжю 4 удари. Поранені двоє людей. Ворог поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки.

        російські дрони атакували бригаду обленерго на Запоріжжі, є поранений 24.06.25, 14:26 • 1990 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        Війна
        Запорізька область
        Запоріжжя
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