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Атака на Запорожье: 5 раненых, разрушены жилье, автомобили и объекты инфраструктуры

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Пять человек пострадали в результате 469 вражеских ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области 24 июня, включая Запорожье, Васильевский и Пологовский районы. Зафиксировано 23 сообщения о разрушении имущества, в частности жилья и автомобилей.

Атака на Запорожье: 5 раненых, разрушены жилье, автомобили и объекты инфраструктуры

Пять человек получили ранения из-за атак врага на Запорожье, Васильевский и Пологовский районы. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, всего за сутки 24 июня оккупанты нанесли 469 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В частности, враг нанес 4 ракетных удара по Запорожью, нанес 8 авиационных ударов по Степногорску, Каменскому, Гуляйполю, Новоданиловке, Новогригоровке, Новопавловке и Сладкому. Кроме того:

  • 300 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Каменское, Приморское, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное;
    • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Приморское, Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоданиловку;
      • 152 артобстрела пришлись по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки  и Чаривного.

        Поступило 23 сообщения о разрушении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры

        - рассказал Федоров.

        Он также показал, как выглядят частные дома в Запорожье после ночной атаки россиян.

        Напомним

        В ночь на среду, 25 июня, россияне нанесли по Запорожью 4 удара. Ранены два человека. Враг попал по частному сектору. Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.

        российские дроны атаковали бригаду облэнерго в Запорожье, есть раненый24.06.25, 14:26 • 1968 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Война
        Запорожская область
        Запорожье
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