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российские дроны атаковали бригаду облэнерго в Запорожье, есть раненый

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Бригада "Запорожьеоблэнерго" попала под атаку российских FPV-дронов в Васильевском районе. Один сотрудник ранен, служебный автомобиль поврежден.

российские дроны атаковали бригаду облэнерго в Запорожье, есть раненый

Бригада специалистов, возвращающих свет в населенные пункты, обесточенные в результате вражеских атак, под прицелом дронов российских захватчиков. Сегодня fpv-дроны атаковали бригаду облэнерго, которая работала на прифронтовой территории.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

Сотрудник Запорожьеоблэнерго ранен в результате вражеской атаки на Васильевский район. Сегодня fpv-дроны атаковали бригаду облэнерго, которая работала на прифронтовой территории. Один человек ранен, поврежден служебный автомобиль.

- сообщил руководитель Запорожской ОВА.

Он отметил, что россияне охотятся за энергетиками, которые возвращают свет в населенные пункты, обесточенные в результате вражеских атак.

Враг цинично обстреливает гражданских, даже не прикрываясь уже военной необходимостью. Россию надо остановить!

- сообщил Федоров.

Напомним

Войска РФ атаковали дронами Днепропетровскую область, ранены двое энергетиков. В Никополе в результате обстрела погиб 63-летний мужчина, повреждены дома и инфраструктура.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Днепропетровская область
Запорожье
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