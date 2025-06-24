российские дроны атаковали бригаду облэнерго в Запорожье, есть раненый

Бригада специалистов, возвращающих свет в населенные пункты, обесточенные в результате вражеских атак, под прицелом дронов российских захватчиков. Сегодня fpv-дроны атаковали бригаду облэнерго, которая работала на прифронтовой территории.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

Сотрудник Запорожьеоблэнерго ранен в результате вражеской атаки на Васильевский район. Сегодня fpv-дроны атаковали бригаду облэнерго, которая работала на прифронтовой территории. Один человек ранен, поврежден служебный автомобиль. - сообщил руководитель Запорожской ОВА.

Он отметил, что россияне охотятся за энергетиками, которые возвращают свет в населенные пункты, обесточенные в результате вражеских атак.

Враг цинично обстреливает гражданских, даже не прикрываясь уже военной необходимостью. Россию надо остановить! - сообщил Федоров.

Напомним

Войска РФ атаковали дронами Днепропетровскую область, ранены двое энергетиков. В Никополе в результате обстрела погиб 63-летний мужчина, повреждены дома и инфраструктура.