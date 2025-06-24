российские дроны атаковали бригаду облэнерго в Запорожье, есть раненый
Киев • УНН
Бригада "Запорожьеоблэнерго" попала под атаку российских FPV-дронов в Васильевском районе. Один сотрудник ранен, служебный автомобиль поврежден.
Бригада специалистов, возвращающих свет в населенные пункты, обесточенные в результате вражеских атак, под прицелом дронов российских захватчиков. Сегодня fpv-дроны атаковали бригаду облэнерго, которая работала на прифронтовой территории.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
Сотрудник Запорожьеоблэнерго ранен в результате вражеской атаки на Васильевский район. Сегодня fpv-дроны атаковали бригаду облэнерго, которая работала на прифронтовой территории. Один человек ранен, поврежден служебный автомобиль.
Он отметил, что россияне охотятся за энергетиками, которые возвращают свет в населенные пункты, обесточенные в результате вражеских атак.
Враг цинично обстреливает гражданских, даже не прикрываясь уже военной необходимостью. Россию надо остановить!
Напомним
Войска РФ атаковали дронами Днепропетровскую область, ранены двое энергетиков. В Никополе в результате обстрела погиб 63-летний мужчина, повреждены дома и инфраструктура.