На Дніпропетровщині росіяни поранили енергетиків, у Нікополі вбили чоловіка

У Дніпропетровській області війська рф атакували підрозділ енергетиків, двох енергетиків поранено, повідомили в енергокомпанії ДТЕК. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, також відомо про загиблого чоловіка у Нікополі, пише УНН.

Сьогодні ворог атакував FPV-дронами Дніпропетровську область. Двох наших колег поранено - повідомили у ДТЕК.

На місце події, як вказано, оперативно прибули рятувальники ДСНС та медики. "Енергетикам зараз надається вся необхідна медична допомога", - зазначили у компанії.

Голова ОВА також повідомив про двох постраждалих через ворожу дронову атаку. "Двоє чоловіків постраждали через влучання FPV-дрону. 50-річного пораненого ушпиталили в стані середньої тяжкості. 37-річний потерпілий лікуватиметься амбулаторно", - зазначив Лисак.

"У Нікополі через ворожий артобстріл загинув 63-річний чоловік", - повідомив Лисак.

У ДСНС уточнили, що у Нікополі, де загинув чоловіка, ворог завдав удар БпЛА по легковому автомобілю, що знаходився на території приватного домоволодіння. Виникла пожежа, рятувальники ліквідували загоряння.

Зі слів Лисака, понівечені інфраструктура, навчальний заклад, приватні будинки, господарські споруди. Знищене авто.

Доповнення

Як повідомляв Лисак, вночі до опівночі та вже на ранок агресор тероризував Нікопольщину. Влучив по Марганецькій, Мирівській громадах і райцентру. Застосовував БпЛА та вгатив з РСЗВ "Град". Пошкоджені 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, скутер, потрощені авто. Знищений гараж, ще 2 – понівечені. Зачепило газогони та лінії електропередач. Виникла пожежа.

Також в області КАБами ввечері російська армія атакувала Новопавлівську громаду Синельниківського району. Яких збитків завдав агресор - ще з'ясовується.

Усюди – без загиблих і постраждалих.

По ворожих цілях на Дніпропетровщині вночі відпрацювали оборонці неба. Знищили 6 безпілотників, зазначив Лисак.