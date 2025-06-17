В Днепропетровской области россияне ранили энергетиков, в Никополе убили мужчину
Киев • УНН
Войска рф атаковали дронами Днепропетровскую область, ранены двое энергетиков. В Никополе в результате обстрела погиб 63-летний мужчина, повреждены дома и инфраструктура.
В Днепропетровской области войска рф атаковали подразделение энергетиков, двое энергетиков ранены, сообщили в энергокомпании ДТЭК. По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, также известно о погибшем мужчине в Никополе, пишет УНН.
Сегодня враг атаковал FPV-дронами Днепропетровскую область. Двое наших коллег ранены
На место происшествия, как указано, оперативно прибыли спасатели ГСЧС и медики. "Энергетикам сейчас предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - отметили в компании.
Глава ОВА также сообщил о двух пострадавших из-за вражеской дроновой атаки. "Двое мужчин пострадали из-за попадания FPV-дрона. 50-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. 37-летний пострадавший будет лечиться амбулаторно", - отметил Лысак.
"В Никополе из-за вражеского артобстрела погиб 63-летний мужчина", - сообщил Лысак.
В ГСЧС уточнили, что в Никополе, где погиб мужчина, враг нанес удар БпЛА по легковому автомобилю, находившемуся на территории частного домовладения. Возник пожар, спасатели ликвидировали возгорание.
Со слов Лысака, повреждены инфраструктура, учебное заведение, частные дома, хозяйственные постройки. Уничтожено авто.
Дополнение
Как сообщал Лысак, ночью до полуночи и уже на утро агрессор терроризировал Никопольщину. Попал по Марганецкой, Мировской громадам и райцентру. Применял БпЛА и ударил из РСЗО "Град". Повреждены 9 частных домов, 3 хозяйственные постройки, скутер, разбиты авто. Уничтожен гараж, еще 2 – повреждены. Задело газопроводы и линии электропередач. Возник пожар.
Также в области КАБами вечером российская армия атаковала Новопавловскую громаду Синельниковского района. Какие убытки нанес агрессор - еще выясняется.
Всюду – без погибших и пострадавших.
По вражеским целям на Днепропетровщине ночью отработали защитники неба. Уничтожили 6 беспилотников, отметил Лысак.