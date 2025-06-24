російські дрони атакували бригаду обленерго на Запоріжжі, є поранений

Бригада фахівців, що повертають світло в населені пункти, які були знеструмлені внаслідок ворожих атак, під прицілом дронів російських загарбників. Сьогодні fpv-дрони атакували бригаду обленерго, яка працювала на прифронтовій території.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

Співробітник Запоріжжяобленерго поранений внаслідок ворожої атаки на Василівський район. Сьогодні fpv-дрони атакували бригаду обленерго, яка працювала на прифронтовій території. Одна людина поранена, пошкоджений службовий автомобіль. - повідомив керівник Запорізької ОВА.

Він зазначив, що росіяни полюють за енергетиками, які повертають світло в населені пункти, знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Ворог цинічно обстрілює цивільних, навіть не прикриваючись вже воєнною необхідністю. росію треба зупинити! - повідомив Федоров.

Нагадаємо

Війська рф атакували дронами Дніпропетровську область, поранено двох енергетиків. У Нікополі внаслідок обстрілу загинув 63-річний чоловік, пошкоджено будинки та інфраструктуру.