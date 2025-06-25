Нічна атака на Запоріжжя: поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки

В ніч на середу, 25 червня, росіяни нанесли по Запоріжжю 4 удари. Поранені двоє людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

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За його словами, ворог атакував місто після опівночі.

Поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки. Дістали поранень двоє чоловіків - 31 та 35 років. Один з постраждалих госпіталізований - розповів Федоров.

Він уточнив, що стан госпіталізованого медики оцінюють як середньої тяжкості. Пораненому надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо

В ніч на 25 червня у Запорізькій області пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль та БпЛА у регіоні, а також про рух "шахедів" з Чорного моря.

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