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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
24 червня, 17:47 • 23243 перегляди
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Нічна атака на Запоріжжя: поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки

Київ • УНН

 • 816 перегляди

росіяни завдали 4 удари по Запоріжжю вночі 25 червня, поранивши двох чоловіків 31 та 35 років. Постраждали приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Нічна атака на Запоріжжя: поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки

В ніч на середу, 25 червня, росіяни нанесли по Запоріжжю 4 удари. Поранені двоє людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог атакував місто після опівночі.

Поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки. Дістали поранень двоє чоловіків - 31 та 35 років. Один з постраждалих госпіталізований

- розповів Федоров.

Він уточнив, що стан госпіталізованого медики оцінюють як середньої тяжкості. Пораненому надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо

В ніч на 25 червня у Запорізькій області пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль та БпЛА у регіоні, а також про рух "шахедів" з Чорного моря.

російські дрони атакували бригаду обленерго на Запоріжжі, є поранений 24.06.25, 14:26 • 1916 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Запоріжжя
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