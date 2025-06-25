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Ночная атака на Запорожье: ранены два человека, повреждены жилые дома

Киев • УНН

 • 388 просмотра

россияне нанесли 4 удара по Запорожью ночью 25 июня, ранив двух мужчин 31 и 35 лет. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Ночная атака на Запорожье: ранены два человека, повреждены жилые дома

В ночь на среду, 25 июня, россияне нанесли по Запорожью 4 удара. Ранены двое людей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, враг атаковал город после полуночи.

Попал по частному сектору. Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. Получили ранения двое мужчин - 31 и 35 лет. Один из пострадавших госпитализирован

- рассказал Федоров.

Он уточнил, что состояние госпитализированного медики оценивают как средней тяжести. Раненому оказывают всю необходимую помощь.

Напомним

В ночь на 25 июня в Запорожской области прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы сообщали о скоростной цели и БпЛА в регионе, а также о движении "шахедов" из Черного моря.

российские дроны атаковали бригаду облэнерго в Запорожье, есть раненый24.06.25, 14:26 • 1906 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Запорожье
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