У Запорізькій області пролунали вибухи: мешканців просять залишатись у безпечних місцях

У Запорізькій області в ніч на середу, 25 червня, пролунали вибухи. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

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"Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав він у Telegram.

Раніше Повітряні сили (ПС) повідомили про швидкісну ціль на Запоріжжя.

БпЛА в Запорізькій області у північно-західному напрямку - уточнили в ПС.

Також моніторингові канали попереджали про рух великої кількості "шахедів" з Чорного моря у напрямку Добропілля, Дружківки та Вилкового.

Нагадаємо

Напередодні російські дрони атакували бригаду обленерго на Запоріжжі. Внаслідок удару одного з працівників було поранено.

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