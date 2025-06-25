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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
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У Запорізькій області пролунали вибухи: мешканців просять залишатись у безпечних місцях

Київ • УНН

 • 508 перегляди

В ніч на 25 червня у Запорізькій області пролунали вибухи, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Перед цим Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль та БпЛА у регіоні, а також про рух "шахедів" з Чорного моря.

У Запорізькій області пролунали вибухи: мешканців просять залишатись у безпечних місцях

У Запорізькій області в ніч на середу, 25 червня, пролунали вибухи. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

"Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав він у Telegram.

Раніше Повітряні сили (ПС) повідомили про швидкісну ціль на Запоріжжя.

БпЛА в Запорізькій області у північно-західному напрямку

- уточнили в ПС.

Також моніторингові канали попереджали про рух великої кількості "шахедів" з Чорного моря у напрямку Добропілля, Дружківки та Вилкового.

Нагадаємо

Напередодні російські дрони атакували бригаду обленерго на Запоріжжі. Внаслідок удару одного з працівників було поранено.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Запорізька область
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