У Запорізькій області пролунали вибухи: мешканців просять залишатись у безпечних місцях
Київ • УНН
В ніч на 25 червня у Запорізькій області пролунали вибухи, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Перед цим Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль та БпЛА у регіоні, а також про рух "шахедів" з Чорного моря.
У Запорізькій області в ніч на середу, 25 червня, пролунали вибухи. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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"Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав він у Telegram.
Раніше Повітряні сили (ПС) повідомили про швидкісну ціль на Запоріжжя.
БпЛА в Запорізькій області у північно-західному напрямку
Також моніторингові канали попереджали про рух великої кількості "шахедів" з Чорного моря у напрямку Добропілля, Дружківки та Вилкового.
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