Удар по Дніпру, пошкодження потягу "Одеса – Запоріжжя": 10 пасажирів, зокрема троє дітей, звернулись до лікарень

Ракетний удар російської армії по Дніпропетровщині, вналсідок чого загинули 11 людей, також пошкодив цивільну інфраструктуру і зокрема, - пасажирський поїзд "Одеса - Запоріжжя". За поточними даними, 10 пасажирів поїзду звернулись до лікарень, серед них діти.

Передає УНН із посиланням на повідомлення керівника ОВА Запорізької області, Івана Федорова.

Деталі

Унаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині було пошкоджено пасажирський поїзд "Одеса - Запоріжжя". До лікарень Запоріжжя звернулися 10 пасажирів цього потягу, серед них троє дітей - 5 місяців, 2 та 6 років. - передає Федоров.

За даними ОВА, семеро поранених отримали допомогу і лікуються вдома, ще троє зараз проходять обстеження. Серед травм - мінно-вибухові, осколкові та забої.

Нагадаємо

УНН передавав, що внаслідок удару російськими ракетами по Дніпру, 24 червня, є влучання по пасажирському потягу, який виконував рейс з Одеси до Запоріжжя.

Кількість постраждалих від російської ракетної атаки у Дніпрі 24 червня зросла до 153 осіб, 12 з них у важкому стані. Серед постраждалих 18 дітей, наймолодшому півроку.

Зеленський про атаку рф на Дніпро: потрібне значне посилення санкцій проти росії