Удар по Дніпру, пошкодження потягу "Одеса – Запоріжжя": 10 пасажирів, зокрема троє дітей, звернулись до лікарень

$41.870.04
48.020.18
ukenru
Корупція в Мінрегіоні: Чернишову завтра планують обрати запобіжний захід
14:05 • 8618 перегляди
Корупція в Мінрегіоні: Чернишову завтра планують обрати запобіжний захід
12:48 • 19896 перегляди
рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський
Ексклюзив
24 червня, 09:02 • 47094 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
24 червня, 08:07 • 84862 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Ексклюзив
24 червня, 07:47 • 95188 перегляди
Малі аптеки попереджають, що не зможуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки", що загрожує їм втратою ліцензії
24 червня, 07:34 • 79750 перегляди
Війна путіна з НАТО коштуватиме світові 1,5 трильйона доларів - Bloomberg
Ексклюзив
24 червня, 06:40 • 59483 перегляди
В Центрі громадського здоров’я повідомили, чи новий штам COVID-19 виявлено в Україні
Ексклюзив
24 червня, 05:31 • 67002 перегляди
Чого очікувати від саміту НАТО 2025 в Гаазі
23 червня, 17:50 • 60363 перегляди
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
23 червня, 16:46 • 312026 перегляди
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4.4м/с
54%
747мм
Популярнi новини
Трамп оголосив про набуття чинності припинення вогню між Ізраїлем та Іраном24 червня, 05:38 • 124202 перегляди
З України хотіли вивезти майже чверть мільйона євро та доларів у багажнику авто: зупинили на кордоні з ЄС24 червня, 06:16 • 109375 перегляди
Зеленський: плани на зустріч з Трампом на саміті НАТО в Гаазі є24 червня, 08:36 • 88496 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук24 червня, 08:49 • 104419 перегляди
Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"09:55 • 70807 перегляди
Публікації
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко12:11 • 29046 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 11:50 • 31428 перегляди
Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"09:55 • 71580 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук24 червня, 08:49 • 105199 перегляди
Освіжаюча класика літа: смачні рецепти холодних супів для спекотних днів23 червня, 19:05 • 123829 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Іран
Реклама
УНН Lite
Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом 14:38 • 4812 перегляди
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"11:51 • 16577 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 102319 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 180800 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 302776 перегляди
Актуальне
Facebook
Нью-Йорк таймс
Безпілотний літальний апарат
Falcon 9
Дія (сервіс)

Удар по Дніпру, пошкодження потягу "Одеса – Запоріжжя": 10 пасажирів, зокрема троє дітей, звернулись до лікарень

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині пошкоджено пасажирський поїзд "Одеса - Запоріжжя". Десять пасажирів, включаючи трьох дітей, звернулися до лікарень із мінно-вибуховими, осколковими травмами та забоями.

Удар по Дніпру, пошкодження потягу "Одеса – Запоріжжя": 10 пасажирів, зокрема троє дітей, звернулись до лікарень

Ракетний удар російської армії по Дніпропетровщині, вналсідок чого загинули 11 людей, також пошкодив цивільну інфраструктуру і зокрема, - пасажирський поїзд "Одеса - Запоріжжя". За поточними даними, 10 пасажирів поїзду звернулись до лікарень, серед них діти.

Передає УНН із посиланням на повідомлення керівника ОВА Запорізької області, Івана Федорова.

Деталі

Унаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині було пошкоджено пасажирський поїзд "Одеса - Запоріжжя". До лікарень Запоріжжя звернулися 10 пасажирів цього потягу, серед них троє дітей - 5 місяців, 2 та 6 років. 

- передає Федоров.

За даними ОВА, семеро поранених отримали допомогу і лікуються вдома, ще троє зараз проходять обстеження. Серед травм - мінно-вибухові, осколкові та забої.

Нагадаємо

УНН передавав, що внаслідок удару російськими ракетами по Дніпру, 24 червня, є влучання по пасажирському потягу, який виконував рейс з Одеси до Запоріжжя.

Кількість постраждалих від російської ракетної атаки у Дніпрі 24 червня зросла до 153 осіб, 12 з них у важкому стані. Серед постраждалих 18 дітей, наймолодшому півроку.

Зеленський про атаку рф на Дніпро: потрібне значне посилення санкцій проти росії24.06.25, 16:49 • 826 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Дніпропетровська область
Запоріжжя
Одеса
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9