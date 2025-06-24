Удар по Днепру, повреждение поезда "Одесса – Запорожье": 10 пассажиров, в том числе трое детей, обратились в больницы
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Днепропетровщине поврежден пассажирский поезд "Одесса - Запорожье". Десять пассажиров, включая троих детей, обратились в больницы с минно-взрывными, осколочными травмами и ушибами.
Ракетный удар российской армии по Днепропетровщине, в результате которого погибли 11 человек, также повредил гражданскую инфраструктуру и, в частности, пассажирский поезд "Одесса - Запорожье". По текущим данным, 10 пассажиров поезда обратились в больницы, среди них дети.
Передает УНН со ссылкой на сообщение руководителя ОВА Запорожской области, Ивана Федорова.
Детали
В результате ракетного удара по Днепропетровщине был поврежден пассажирский поезд "Одесса - Запорожье". В больницы Запорожья обратились 10 пассажиров этого поезда, среди них трое детей - 5 месяцев, 2 и 6 лет.
По данным ОВА, семеро раненых получили помощь и лечатся дома, еще трое сейчас проходят обследование. Среди травм - минно-взрывные, осколочные и ушибы.
Напомним
УНН передавал, что в результате удара российскими ракетами по Днепру, 24 июня, есть попадание по пассажирскому поезду, который выполнял рейс из Одессы в Запорожье.
Количество пострадавших от российской ракетной атаки в Днепре 24 июня возросло до 153 человек, 12 из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших 18 детей, самому младшему полгода.
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