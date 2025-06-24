Удар рф по Дніпру 24 червня: кількість постраждалих зросла, серед них - діти
Київ • УНН
Кількість постраждалих від російської ракетної атаки у Дніпрі 24 червня зросла до 153 осіб, 12 з них у важкому стані. Серед постраждалих 18 дітей, наймолодшому півроку.
У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки 24 червня збільшилась до 153 чоловік. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Як зазначив Лисак, з-поміж тих, хто залишається у лікарнях, – 12 людей у важкому стані.
Також медичну допомогу надали вже 18 дітям, найменшому з яких – лише півроку, додав чиновник.
Нагадаємо
У вівторок, 24 червня, російські окупанти вдарили ракетами по місту Дніпро. Ворожа атака пошкодила цивільну інфраструктуру, включаючи гуртожиток та гімназію, а також понівечила потяг, спричинивши травми пасажирам.
Внаслідок атаки по Дніпру загинули 11 осіб, понад 100 людей постраждали.
Крім того, російські ракети влучили по місту Самар Дніпропетровської області. Там теж є загиблі і постраждалі.