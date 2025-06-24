Атака рф на Дніпро та Самар: вже 11 загиблих та понад 100 поранених

Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ворожої ракетної атаки зросла до 11, постраждалих понад 100. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише УНН.

9 людей загинули у Дніпрі внаслідок ворожої атаки. Ще двох росіяни вбили у Самарі.Таким чином кількість жертв терору в області зросла до 11. Щиро співчуваю кожному, хто втратив близьких - написав Лисак.

Він наголосив, що також постійно збільшується кількість поранених. Наразі ця цифра сягнула понад сотню.

Нагадаємо

У Дніпрі ворожа атака пошкодила цивільну інфраструктуру, включаючи гуртожиток та гімназію, а також понівечила потяг, спричинивши травми пасажирам. Агресор також влучив по місту Самар, де є загиблі та постраждалі.