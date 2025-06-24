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Атака рф на Днепр и Самар: уже 11 погибших и более 100 раненых

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Число погибших в Днепре в результате вражеской ракетной атаки возросло до 11 человек, более 100 пострадавших.

Атака рф на Днепр и Самар: уже 11 погибших и более 100 раненых

Число погибших в Днепре в результате вражеской ракетной атаки возросло до 11, пострадавших более 100. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.

9 человек погибли в Днепре в результате вражеской атаки. Еще двоих россияне убили в Самаре. Таким образом, количество жертв террора в области возросло до 11. Искренне соболезную каждому, кто потерял близких

- написал Лысак.

Он подчеркнул, что также постоянно увеличивается количество раненых. Сейчас эта цифра достигла более сотни.

Напомним

В Днепре вражеская атака повредила гражданскую инфраструктуру, включая общежитие и гимназию, а также изуродовала поезд, причинив травмы пассажирам. Агрессор также попал по городу Самар, где есть погибшие и пострадавшие.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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