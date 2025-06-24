У Дніпрі через ворожу атаку пошкоджена цивільна інфраструктура, є загиблі

російська армія вдень вівторка, 24 червня, завдала балістичного удару по Дніпру. Пошкоджена цивільна інфраструктура: гуртожиток, гімназія, адмінбудівля. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

У Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля. Понівечений потяг. Травми отримали його пасажири. Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо. Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Ворог здійснив атаку на Дніпро, внаслідок чого пролунала серія вибухів. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Внаслідок терористичного удару росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Пасажирів оперативно перевели в укриття, Укрзалізниця готує підмінний рухомий склад для їх доставки до Запоріжжя.