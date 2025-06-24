Дніпро зазнало удару ворога: в ОВА підтвердили серію вибухів
Київ • УНН
Ворог здійснив атаку на Дніпро, внаслідок чого пролунала серія вибухів. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.
Місто Дніпро опинилося під ворожою атакою, підтвердив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Ворог атакував Дніпро. Пролунала серія вибухів
З його слів, інформацію щодо наслідків уточнюють.
У Дніпрі пролунали вибухи: місто під ударами балістики24.06.25, 11:06 • 18080 переглядiв