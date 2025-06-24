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Дніпро зазнало удару ворога: в ОВА підтвердили серію вибухів

Київ • УНН

 • 1776 перегляди

Ворог здійснив атаку на Дніпро, внаслідок чого пролунала серія вибухів. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Дніпро зазнало удару ворога: в ОВА підтвердили серію вибухів

Місто Дніпро опинилося під ворожою атакою, підтвердив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Ворог атакував Дніпро. Пролунала серія вибухів

- повідомив Лисак.

З його слів, інформацію щодо наслідків уточнюють.

У Дніпрі пролунали вибухи: місто під ударами балістики24.06.25, 11:06 • 18080 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Дніпро (місто)
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