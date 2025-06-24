Днепр подвергся удару врага: в ОВА подтвердили серию взрывов

Город Днепр оказался под вражеской атакой, подтвердил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал Днепр. Прозвучала серия взрывов - сообщил Лысак.

По его словам, информацию о последствиях уточняют.

В Днепре прозвучали взрывы: город под ударами баллистики