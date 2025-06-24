Днепр подвергся удару врага: в ОВА подтвердили серию взрывов
Киев • УНН
Враг совершил атаку на Днепр, в результате чего прозвучала серия взрывов. Информация о последствиях в настоящее время уточняется.
Город Днепр оказался под вражеской атакой, подтвердил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Враг атаковал Днепр. Прозвучала серия взрывов
По его словам, информацию о последствиях уточняют.
В Днепре прозвучали взрывы: город под ударами баллистики24.06.25, 11:06 • 14578 просмотров