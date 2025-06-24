В Днепре прозвучали взрывы: город под ударами баллистики

В Днепре слышны звуки взрыва после предупреждения Воздушных сил о скоростных целях на город, сообщает УНН.

В 10:58 в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Позже написали о скоростной цели на Днепр.

После чего в городе прогремел взрыв.

В 11:03 в ВС ВСУ предупредили о еще одной скоростной цели на Днепр.



78 из 97 вражеских дронов обезвредили над Украиной