В Днепре прозвучали взрывы: город под ударами баллистики
Киев • УНН
В Днепре прозвучали взрывы после предупреждения Воздушных сил о скоростных целях. Угроза применения баллистического вооружения была объявлена с северо-восточного направления.
В Днепре слышны звуки взрыва после предупреждения Воздушных сил о скоростных целях на город, сообщает УНН.
В 10:58 в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Позже написали о скоростной цели на Днепр.
После чего в городе прогремел взрыв.
В 11:03 в ВС ВСУ предупредили о еще одной скоростной цели на Днепр.
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