78 из 97 вражеских дронов обезвредили над Украиной

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном
05:38 • 1000 просмотра
Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном
Эксклюзив
05:31 • 4844 просмотра
Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге
23 июня, 17:50 • 24558 просмотра
Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов
23 июня, 16:46 • 115106 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала
Эксклюзив
23 июня, 14:03 • 104328 просмотра
Чернышов заявил, что получил подозрение (видео)
Эксклюзив
23 июня, 12:57 • 157314 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
23 июня, 12:56 • 86501 просмотра
В СБУ рассказали подробности подготовки двух покушений на Зеленского: одно планировали на территории ОП, а другое - в аэропорту Жешув
23 июня, 12:19 • 154457 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности
Эксклюзив
23 июня, 08:45 • 69869 просмотра
Пациенты пока не почувствовали удешевление цен на лекарства, реформы только начинаются – директор БФ «Пациенты Украины»
23 июня, 07:05 • 108325 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.1м/с
63%
746мм
Популярные новости
За экс-главу Тернопольского областного совета Головко внесли залог23 июня, 20:08 • 20983 просмотра
Трамп отреагировал на ядерные угрозы медведева. Бывшему президенту рф пришлось оправдываться23 июня, 20:10 • 21676 просмотра
Во Львовской области грузовик въехал в жилой дом: подробности ДТП23 июня, 21:12 • 10691 просмотра
Украина осудила ракетный удар Ирана по Катару, указывая на связи Тегерана с РФ02:25 • 21757 просмотра
Украину накроют дожди и грозы: синоптики дали прогноз на 24 июня03:59 • 13737 просмотра
публикации
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала23 июня, 16:46 • 115104 просмотра
Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА23 июня, 13:36 • 115786 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
Эксклюзив
23 июня, 12:57 • 157314 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности23 июня, 12:19 • 154457 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 378598 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Катар
Ирак
Реклама
УНН Lite
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 55409 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 136828 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 261408 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 131212 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 130235 просмотра
Актуальное
Таймс
Ракетная система С-400
Truth Social
Томагавк (семейство ракет)
БМ-21 «Град»

78 из 97 вражеских дронов обезвредили над Украиной

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Россия ночью запустила 97 беспилотников по Украине, 78 из них обезврежены. Зафиксированы попадания в шести местах.

78 из 97 вражеских дронов обезвредили над Украиной

россия ночью запустила по Украине 97 беспилотников, обезврежено 78 из них, в том числе 63 - сбито, но есть попадания в шести местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 июня враг атаковал 97-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 78 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 63 - сбито огневыми средствами поражения, 15 - локационно потеряны/подавлены РЭБ

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксированы попадания ударных БпЛА противника в 6 локациях", - говорится в сообщении.

Еще плюс 1200 оккупантов, танк и РСЗО: Генштаб обновил данные о потерях врага24.06.2025, 08:19 • 556 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9