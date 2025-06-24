78 из 97 вражеских дронов обезвредили над Украиной

россия ночью запустила по Украине 97 беспилотников, обезврежено 78 из них, в том числе 63 - сбито, но есть попадания в шести местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 июня враг атаковал 97-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 78 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 63 - сбито огневыми средствами поражения, 15 - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксированы попадания ударных БпЛА противника в 6 локациях", - говорится в сообщении.

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