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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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78 з 97 ворожих дронів знешкодили над Україною

Київ • УНН

 • 654 перегляди

росія вночі запустила 97 безпілотників по Україні, 78 з них знешкоджено. Зафіксовано влучання у шести місцях.

78 з 97 ворожих дронів знешкодили над Україною

росія вночі запустила по Україні 97 безпілотників, знешкоджено 78 з них, 3 тому числі 63 - збито, але є влучання у шести місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 червня ворог атакував 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 63 - збито вогневими засобами ураження, 15 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях", - ідеться у повідомленні.

Ще плюс 1200 окупантів, танк та РСЗВ: Генштаб оновив дані про втрати ворога24.06.25, 08:19 • 650 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Повітряні сили Збройних сил України
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