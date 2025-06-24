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Ще плюс 1200 окупантів, танк та РСЗВ: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 650 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення сягнули 1 013 700 осіб та 10 966 танків. Також знищено тисячі одиниць іншої військової техніки.

Ще плюс 1200 окупантів, танк та РСЗВ: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 1 013 700 осіб, 10 966 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.25 орієнтовно становили:

  • особового складу - близько 1 013 700 (+1200) осіб;
    • танків - 10966 (+1);
      • бойових броньованих машин - 22879 (+7);
        • артилерійських систем - 29511 (+21);
          • РСЗВ - 1424 (+1);
            • засобів ППО - 1188 (+0);
              • літаків - 416 (+0);
                • гелікоптерів - 337 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41 915 (+198);
                    • крилатих ракет - 3388 (+12);
                      • кораблів/катерів - 28 (+0);
                        • підводних човнів - 1 (+0);
                          • автомобільної техніки та автоцистерн - 52 961 (+100);
                            • спеціальної техніки - 3920 (+0).

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                              Юлія Шрамко

                              Юлія Шрамко

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                              Gas TTF
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