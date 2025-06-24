Ще плюс 1200 окупантів, танк та РСЗВ: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення сягнули 1 013 700 осіб та 10 966 танків. Також знищено тисячі одиниць іншої військової техніки.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 1 013 700 осіб, 10 966 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.25 орієнтовно становили:
- особового складу - близько 1 013 700 (+1200) осіб;
- танків - 10966 (+1);
- бойових броньованих машин - 22879 (+7);
- артилерійських систем - 29511 (+21);
- РСЗВ - 1424 (+1);
- засобів ППО - 1188 (+0);
- літаків - 416 (+0);
- гелікоптерів - 337 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41 915 (+198);
- крилатих ракет - 3388 (+12);
- кораблів/катерів - 28 (+0);
- підводних човнів - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 52 961 (+100);
- спеціальної техніки - 3920 (+0).
Генштаб про ситуацію на фронті: майже 130 бойових зіткнень, ворог застосував понад тисячу дронів-камікадзе23.06.25, 22:54 • 2542 перегляди