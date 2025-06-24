Ще плюс 1200 окупантів, танк та РСЗВ: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 1 013 700 осіб, 10 966 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.25 орієнтовно становили:

особового складу - близько 1 013 700 (+1200) осіб;

танків - 10966 (+1);

бойових броньованих машин - 22879 (+7);

артилерійських систем - 29511 (+21);

РСЗВ - 1424 (+1);

засобів ППО - 1188 (+0);

літаків - 416 (+0);

гелікоптерів - 337 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41 915 (+198);

крилатих ракет - 3388 (+12);

кораблів/катерів - 28 (+0);

підводних човнів - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 52 961 (+100);

спеціальної техніки - 3920 (+0).

Генштаб про ситуацію на фронті: майже 130 бойових зіткнень, ворог застосував понад тисячу дронів-камікадзе