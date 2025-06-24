Еще плюс 1200 оккупантов, танк и РСЗО: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли 1 013 700 человек и 10 966 танков. Также уничтожены тысячи единиц другой военной техники.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 1 013 700 человек, 10 966 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 1 013 700 (+1200) человек;
- танков - 10966 (+1);
- боевых бронированных машин - 22879 (+7);
- артиллерийских систем - 29511 (+21);
- РСЗО - 1424 (+1);
- средств ПВО - 1188 (+0);
- самолетов - 416 (+0);
- вертолетов - 337 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 41 915 (+198);
- крылатых ракет - 3388 (+12);
- кораблей/катеров - 28 (+0);
- подводных лодок - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 52 961 (+100);
- специальной техники - 3920 (+0).
Генштаб о ситуации на фронте: почти 130 боевых столкновений, враг применил более тысячи дронов-камикадзе23.06.25, 22:54 • 2432 просмотра