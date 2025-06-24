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Еще плюс 1200 оккупантов, танк и РСЗО: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 274 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли 1 013 700 человек и 10 966 танков. Также уничтожены тысячи единиц другой военной техники.

Еще плюс 1200 оккупантов, танк и РСЗО: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 1 013 700 человек, 10 966 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1 013 700 (+1200) человек;
    • танков - 10966 (+1);
      • боевых бронированных машин - 22879 (+7);
        • артиллерийских систем - 29511 (+21);
          • РСЗО - 1424 (+1);
            • средств ПВО - 1188 (+0);
              • самолетов - 416 (+0);
                • вертолетов - 337 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 41 915 (+198);
                    • крылатых ракет - 3388 (+12);
                      • кораблей/катеров - 28 (+0);
                        • подводных лодок - 1 (+0);
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 52 961 (+100);
                            • специальной техники - 3920 (+0).

                              Генштаб о ситуации на фронте: почти 130 боевых столкновений, враг применил более тысячи дронов-камикадзе23.06.25, 22:54 • 2432 просмотра

                              Юлия Шрамко

                              Юлия Шрамко

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                              Gas TTF
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