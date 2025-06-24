Еще плюс 1200 оккупантов, танк и РСЗО: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 1 013 700 человек, 10 966 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.25 ориентировочно составили:

личного состава - около 1 013 700 (+1200) человек;

танков - 10966 (+1);

боевых бронированных машин - 22879 (+7);

артиллерийских систем - 29511 (+21);

РСЗО - 1424 (+1);

средств ПВО - 1188 (+0);

самолетов - 416 (+0);

вертолетов - 337 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 41 915 (+198);

крылатых ракет - 3388 (+12);

кораблей/катеров - 28 (+0);

подводных лодок - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 52 961 (+100);

специальной техники - 3920 (+0).

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