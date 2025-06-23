Генштаб о ситуации на фронте: почти 130 боевых столкновений, враг применил более тысячи дронов-камикадзе

На фронте с начала суток произошло около 130 боевых столкновений. Враг применил 1004 дрона-камикадзе, кроме того совершил 4252 обстрела населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

С начала суток произошло 127 боевых столкновений, противник нанес три ракетных и 19 авиационных ударов, применил 17 ракет и сбросил 37 УАБ. Кроме того, применил 1004 дрона-камикадзе, совершил 4252 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили шесть штурмовых действий оккупантов. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза пытался штурмовать позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Двуречная, Волчанские Хутора, Красное Первое и Фиголевка, в настоящее время вражеские атаки отбиты. Авиаудару подверглось Озерное.

Четыре атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районах Кондрашовки, Кругляковки и в направлениях Песчаного, Петропавловки.

Двадцать одну атаку захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодези и в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира, Ольговки на Лиманском направлении, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении противник совершил одно наступательное действие в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили 10 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Новомарково, Часового Яра и в направлениях Николаевки, Ступочков, Приволья, Бондарного. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 24 раза штурмовали позиции наших защитников в районах Дылеевки, Щербиновки, Петровки, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Плещеевки, Яблоновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все штурмовые действия.

На Покровском направлении враг совершил 49 атак. Оккупанты проявляли активность вблизи населенных пунктов Проминь, Новоторецкое, Миролюбовка, Лысовка, Новоукраинка, Новосергиевка, Удачное, Мирноград, Новосергиевка, Алексеевка, Попов Яр, Малиновка, Коптево и в направлениях Шахово, Владимировки, Молодецкого, Сергеевки, Новопавловки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Новотрецкое, Разине и Покровск.

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По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 111 оккупантов и ранили еще 78. Обезврежено 17 единиц автомобильной техники, терминал спутниковой связи, противотанковый ракетный комплекс "Конкурс".

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 14 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Богатырь, Новоселка, Запорожье, Перестройка, Комар, Мирное, Шевченко, Свободное Поле и в направлении Воскресенки. Продолжается еще три боестолкновения. Под авиаударом оказалась Воскресенка.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении противник шесть раз продвигался в сторону позиций наших защитников, все атаки уже отбиты.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Потери оккупантов за сутки: 1010 военных, танк и 58 артсистем уничтожено