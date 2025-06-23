Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предупредил союзников Украины, что Киев может продержаться без западного оружия только определённое время. Об этом он заявил в интервью The Times, передаёт УНН.

Детали

Как пишет The Times, российские войска продвигаются к Сумам после вывода украинских войск из Курской области в начале этого месяца, и Путин, похоже, близок к захвату участка земли в Днепропетровской области, что станет символической победой для Кремля.

Ермак признал, что Украине "трудно" на участках линии фронта, но отрицал, что страна проигрывает войну. Он сказал, что Россия понесла "огромные" потери, а Украине всё ещё удаётся срывать их атаки.

Однако, в предупреждении союзникам Украины он сказал, что Киев может продержаться без западного оружия только определённое время.

"Это будет очень трудно сделать, если в определённый момент у нас не будет средств", – сказал он.

путин заявил, что у армии рф нет задачи "забрать" Сумы, но он не исключает такой возможности

Дополнение

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский рассказал об оперативной обстановке, в частности на направлении, которое сейчас в центре внимания: Сумщина.

"Российская группировка здесь остаётся примерно постоянной – 50 тысяч. Благодаря нашим активным действиям в приграничье, в Курской и Белгородской областях РФ противник не смог усилить этими дивизиями и бригадами Покровское направление. Угрозу Сумам учитываем, но принимаем необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр. В частности, в составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений; назначен заместитель командира ОТУ по вопросам фортификаций", - заявлял Сырский.

По его словам, наступательные действия врага в настоящее время остановлены по рубежу Кондратовка – Юнаковка, ситуация стабилизирована. За последние недели Силы обороны вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке продвинулись от 200 до 700 метров.