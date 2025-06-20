путин заявил, что у армии рф нет задачи "забрать" Сумы, но он не исключает такой возможности
Киев • УНН
владимир путин заявил, что армия рф не имеет задачи оккупировать Сумы, но не исключает такой возможности. Он объясняет действия в Сумской области "постоянными обстрелами" приграничных территорий со стороны ВСУ.
российский диктатор владимир путин заявил, что войска рф не имеют задачи оккупировать Сумы, но он не исключает такой возможности, ведь действия в Сумской области "обусловлены, в частности, постоянными обстрелами приграничных территорий страны со стороны ВСУ", передает УНН.
Детали
"У нас нет такой задачи - забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю", - сказал путин.
По его словам, действия армии рф в Сумской области "обусловлены, в частности, постоянными обстрелами приграничных территорий страны со стороны ВСУ".
"Почему? Почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают. Постоянно обстреливают приграничные территории. Это результат их, в принципе, совершенно, я думаю, безграмотных, просто ничем необоснованных действий", - добавил путин.
Напомним
Почти две трети из 91 боя с начала текущих суток произошло на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском, Лиманском направлениях.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили 18 вражеских атак, еще шесть боестолкновений продолжаются. Авиация захватчиков нанесла 6 ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 116 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.
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