путин заявил, что у армии рф нет задачи "забрать" Сумы, но он не исключает такой возможности

российский диктатор владимир путин заявил, что войска рф не имеют задачи оккупировать Сумы, но он не исключает такой возможности, ведь действия в Сумской области "обусловлены, в частности, постоянными обстрелами приграничных территорий страны со стороны ВСУ", передает УНН.

Детали

"У нас нет такой задачи - забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю", - сказал путин.

По его словам, действия армии рф в Сумской области "обусловлены, в частности, постоянными обстрелами приграничных территорий страны со стороны ВСУ".

"Почему? Почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают. Постоянно обстреливают приграничные территории. Это результат их, в принципе, совершенно, я думаю, безграмотных, просто ничем необоснованных действий", - добавил путин.

Напомним

Почти две трети из 91 боя с начала текущих суток произошло на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском, Лиманском направлениях.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили 18 вражеских атак, еще шесть боестолкновений продолжаются. Авиация захватчиков нанесла 6 ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 116 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин