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росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
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путін заявив, що у армії рф немає завдання "забрати" Суми, але він не виключає такої можливості

Київ • УНН

 • 252 перегляди

володимир путін заявив, що армія рф не має завдання окупувати Суми, але не виключає такої можливості. Він пояснює дії в Сумській області "постійними обстрілами" прикордонних територій з боку ЗСУ.

путін заявив, що у армії рф немає завдання "забрати" Суми, але він не виключає такої можливості

російський диктатор володимир путін заявив, що війська рф немають завдання окупувати Суми, але він не виключає такої можливості, адже дії в Сумській області "зумовлені, зокрема, постійними обстрілами прикордонних територій країни з боку ЗСУ", передає УНН.

Деталі

"У нас немає такого завдання - забрати Суми. Але, в принципі, я цього не виключаю", - сказав путін.

За його словами, дії армії рф в Сумській області "зумовлені, зокрема, постійними обстрілами прикордонних територій країни з боку ЗСУ".

"Чому? Чому ми це робимо? Тому що вони для нас загрозу створюють. Постійно обстрілюють прикордонні території. Це результат їхніх, у принципі, абсолютно, я думаю, безграмотних, просто нічим необґрунтованих дій", - додав путін.

Нагадаємо

Майже дві третини з 91 бою з початку поточної доби сталося на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському, Лиманському напрямках.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили 18 ворожих атак, ще шість боєзіткнень тривають. Авіація загарбників завдала 6 ударів, скинувши при цьому 12 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 116 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін 20.06.25, 19:46 • 3398 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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