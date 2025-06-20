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Генштаб: майже третина боїв сьогодні - на Покровському напрямку

Київ • УНН

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З початку доби на фронті відбувся 91 бій. Близько двох третин боєзіткнень зафіксовано на Покровському, Північно-Слобожанському, Курському та Лиманському напрямках. Сили оборони України стримують наступ російських окупантів, відбиваючи їхні атаки.

Генштаб: майже третина боїв сьогодні - на Покровському напрямку

Майже дві третини з 91 бою з початку поточної доби сталося на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському, Лиманському напрямках, повідомили у Генштабу ЗСУ у зведенні на 16 годину 20 червня, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 91

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади населених пунктів Єліне Чернігівської області; Прогрес, Велика Писарівка, Мар’їне, Покровка, Майське Сумської області; Леміщине Харківської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили 18 ворожих атак, ще шість боєзіткнень тривають. Авіація загарбників завдала 6 ударів, скинувши при цьому 12 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 116 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував у районах Зеленого та Вовчанська, три атаки ще тривають.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили одну атаку в напрямку Степової Новоселівки, боєзіткнення завершено.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку в районі Григорівки противник один раз атакував позиції наших військ, боєзіткнення завершено.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Білої Гори, Предтечиного та Ступочок. Підрозділи Сил оборони відбили всі чотири атаки.

На Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Торецька та Яблунівки. Чотири штурмові дії загарбників наші захисники вже відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгірного. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили шість штурмових дій ворожих військ, ще три боєзіткнення на цей час тривають. Противник намагався просуватися в районах Одрадного, Багатиря, Вільного Поля та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю, штурмових дій противник не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

За добу росіяни втратили на фронті понад тисячу солдатів та 46 артсистем - Генштаб20.06.25, 07:51 • 2622 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Покровськ
Сумська область
Харківська область
Чернігівська область
Збройні сили України
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Україна
Краматорськ
Куп'янськ
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