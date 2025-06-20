За добу росіяни втратили на фронті понад тисячу солдатів та 46 артсистем - Генштаб

За добу 19 червня російські війська втратили на війні з Україною 1090 солдатів та 46 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1009330 (+1090) осіб ліквідовано

танків ‒ 10954 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 22860 (+7)

артилерійських систем ‒ 29374 (+46)

РСЗВ ‒ 1421 (+1)

засоби ППО ‒ 1188 (+1)

літаків ‒ 416 (0)

гелікоптерів ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41299 (+70)

крилаті ракети ‒ 3369 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52501 (+81)

спеціальна техніка ‒ 3920 (+2)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

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