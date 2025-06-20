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За добу росіяни втратили на фронті понад тисячу солдатів та 46 артсистем - Генштаб

Київ • УНН

 • 374 перегляди

За минулу добу російські війська втратили 1090 солдатів, 7 ББМ, 46 артсистем та 70 БПЛА. Загальні втрати ворога становлять понад мільйон особового складу.

За добу росіяни втратили на фронті понад тисячу солдатів та 46 артсистем - Генштаб

За добу 19 червня російські війська втратили на війні з Україною 1090 солдатів та 46 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1009330 (+1090) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10954 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 22860 (+7)
        • артилерійських систем ‒ 29374 (+46)
          • РСЗВ ‒ 1421 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1188 (+1)
              • літаків ‒ 416 (0)
                • гелікоптерів ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41299 (+70)
                    • крилаті ракети ‒ 3369 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52501 (+81)
                            • спеціальна техніка ‒ 3920 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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                              Вадим Хлюдзинський

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                              Gas TTF
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