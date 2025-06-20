За добу росіяни втратили на фронті понад тисячу солдатів та 46 артсистем - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу російські війська втратили 1090 солдатів, 7 ББМ, 46 артсистем та 70 БПЛА. Загальні втрати ворога становлять понад мільйон особового складу.
За добу 19 червня російські війська втратили на війні з Україною 1090 солдатів та 46 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1009330 (+1090) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10954 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 22860 (+7)
- артилерійських систем ‒ 29374 (+46)
- РСЗВ ‒ 1421 (+1)
- засоби ППО ‒ 1188 (+1)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41299 (+70)
- крилаті ракети ‒ 3369 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52501 (+81)
- спеціальна техніка ‒ 3920 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".
133 бойових зіткнень за добу: у Генштабі ЗСУ розкрили деталі атак ворога20.06.25, 00:00 • 1958 переглядiв